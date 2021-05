Charta der Vielfalt bei Pride Live

Bei Pride Live erzählte Stefan Kiefer , der neue Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, warum die soziale Herkunft das neue Schwerpunktthema des Vereins ist.

Die Charta der Vielfalt wurde 2011 gegründet und setzt sich unter anderem für Vielfalt am Arbeitsplatz ein. Für den Pride Live Stream haben wir nachgefragt was sich in der Arbeitswelt im Bereich Diversity schon getan hat und was noch zu tun ist. Im Video erfahrt ihr außerdem wie sich Corona und der Lockdown auf die Vielfältigkeit von Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz verändert hat.