45. Berlin Pride Demonstration zieht friedlich durch Berlin

Am 22. Juli 2022 gingen mehrere Hundert tausend Menschen unter dem Motto „Be their voice – and ours! …für mehr Empathie und Solidarität!“ auf die Straßen Berlins, um für die Rechte der LGBTIQA* Community zu demonstrieren. Der Demonstrationszug mit 77 Wagen und über 100 gemeldeten Fußgruppen setzte sich um 12 Uhr in Bewegung und absolvierte den 7,4 Kilometer langen Rundkurs durch die Berliner Innenstadt ohne Zwischenfälle.

Erstmals in der Geschichte des CSD in Berlin wurde der Klassikers unter den politischen Berliner Demonstrationen vom Vorstand des Vereins gemeinsam mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner eröffnet. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist die zweithöchste Amtsträgerin Deutschlands. In ihrer Eröffnungsrede ging sie vor allem auf die Rechte von Arbeitnehmer*innen ein:

„Ich freue mich sehr, beim CSD in Berlin dieses Jahr mit dabei zu sein und wünsche uns allen ein tolles Fest. Der CSD ist Ausdruck einer offenen, toleranten und liberalen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der alle leben können, wie sie wollen. Als Bundestagspräsidentin bin ich auch Arbeitgeberin der Bundestagsverwaltung. Gerade in der öffentlichen Verwaltung ist Diversität besonders wichtig. Wir haben eine Vorbildfunktion. Daher habe ich vor einem Jahr die Charta der Vielfalt für die Bundestagsverwaltung unterzeichnet. Mit dieser Charta verpflichtet sich der Bundestag zu einem respektvollen und vorurteilsfreien Arbeitsumfeld. Und deswegen sind wir dieses Jahr mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung erstmals mit einer eigenen Fußgruppe beim CSD mit dabei. Auch um zu zeigen: Der Deutsche Bundestag ist ein vielfältiger Arbeitgeber.“

Auch der Vorstand des Berliner CSD e.V. machte sich stark für die Sichtbarkeit und die Bedürfnisse der LGBTQIA*-Community. Die Vorstände*innen Stella Spoon, Patrick Ehrhardt, Seyran Ates und Ulli Pridat sprachen in ihren Reden auf dem Vereinstruck die katastrophalen Umstände und homo, bi- und transfeindlich Übergriffe an. Alle waren sich einige, dass es so nicht weitergehen kann, verwiesen auf den umfangreichen Forderungskatalog und forderten die Politik zum dringenden Handeln auf.

Dazu Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, in seiner Eröffnungsrede:

„Niemand darf wegen der sexuellen Identität diskriminiert werden. Der Berliner Senat wird sich dafür stark machen, dass Artikel 3 GG entsprechend angepasst wird. Das ist mein Versprechen. Es ist Zeit.“

Anschließend machten Vertreter:innen vom Bündnis AGG Reform – Jetzt!, Vertreterin des Tiblisi Pride, Präsidentin des Budapest Pride, Georgia Pride und Vertreter:innen aus Namibia aufmerksam auf die Umstände in ihren Ländern und sprachen deren Forderungen an. Zum CSD gehören alle queeren Menschen und Allies, die sich ebenfalls und vor allem intersektionaler Ungerechtigkeit ausgesetzt fühlen.

Insgesamt sprachen 150+ Redner:innen der LGBTQIA*-Community auf den Wagen, um die Diversität der Community zu zeigen. Diese vier Trucks waren gleichzeitig auch die großen Thementrucks, die die wichtigsten Anliegen in den Vordergrund rückten: House of Pride mit Fokus auf Afrika und Osteuropa, Mentale Gesundheit, FLINTA* mit Augenmerk auf lesbische Sichtbarkeit, POC und Trans und als fünfter Thementruck der Multireligiöse Wagen.

Pünktlich um 12 Uhr setze sich der Zug in Bewegung. Mit dabei 77 Fahrzeuge und 100+ Fußgruppen. Darunter auch eine „politische“ Fußgruppe um Seyran Ates, Tessa Ganserer und Alfonso Pantisano, den ersten Berliner Queerbeauftragten. Sein Statement zur Demo:

„Der Berliner CSD hat ganz deutlich gemacht, dass wir viele sind. Wenn wir diese Energie bündeln und zusammenstehen, dann können wir gemeinsam die Welt zum Besseren verändern. Von unserer Regenbogenhauptstadt Berlin geht heute das deutliche Signal raus, dass Vielfalt, Freiheit und Gerechtigkeit elementare Säulen unseres Zusammenlebens sind. Es macht mich glücklich so viele junge Menschen zu sehen, die mit einem klaren Selbstverständnis eine Zukunft ankündigen, in der alle frei und sicher leben werden.“

Während der Demonstration wurde an neuralgischen Punkten wie dem Bundesrat, Potsdamer Platz, Nollendorfplatz und an der Siegessäule für Redebeiträge angehalten. Redner:innen waren unter anderem Vertreter:innen der KIYV-Pride, aus Ghana, Georgien und Malta.

Gegen 16 Uhr erreichten die ersten Fahrzeuge und Fußgruppen den Endpunkt am Brandenburger Tor. Dort fand auf der Bühne die große Abschlusskundgebung statt mit Redebeiträgen und musikalischen Acts.