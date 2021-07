Fotostrecke: CSD Berlin war größte Demo seit Pandemiebeginn

Mit rund 65.000 Teilnehmer*innen1 ist der CSD in der Bundeshauptstadt noch einmal deutlich größer geworden, als prognostiziert. Statt vieler Musiktrucks gab es diesmal fünf Wagen mit hauptsächlich politischen Botschaften. Das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Masken wurden meist getragen, Abstand war aber besonders am Brandenburger Tor nur schwer zu halten. Die Polizei bestätigte dies am Abend per Twitter (siehe weiter unten im Artikel).

Von der Politik – in der Bundeshauptstadt wird im September neben dem Bundestag auch der Landtag, das Abgeordnetenhaus, neu gewählt – war viel zu sehen und hören.

× Happy Pride, Berlin! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



Seit über vier Jahrzehnten gehört der #CSD zu Berlin. Toll, dass - bei aller gebotenen Vorsicht aufgrund der Pandemie - die Vielfalt Berlins heute im Stadtbild wieder sichtbar ist #CSDBerlin #berlinpride @klauslederer



➡️ https://t.co/KHMcZjmBBS pic.twitter.com/tHCLccTVLC — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) July 24, 2021

× Es geht los \o/ und es ist 🔥 #SaveyourPride pic.twitter.com/y6qDCL32NL — Saskia Esken (@EskenSaskia) July 24, 2021

×

1Update 20 Uhr

In der ersten Version des Artikels stand 35.000. Die Teilnehmerzahlen wurden im Laufe des Tages von zu Beginn 15.000 Teilnehmer*innen auf gegen 15 Uhr schon 35.000 Demonstrierende am Brandenburger Tor geschätzt. In den frühen Abendstunden wird in übereinstimmenden Medienberichten und unter Berufung auf die Polizei Berlin von 65.000 CSD-Besuchern berichtet. Der Berliner CSD wäre damit laut rbb – eine Bestätigung der Zahlen durch die Versammlungsbehörde am Montag vorausgesetzt – die größte Demonstration in Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 gewesen.