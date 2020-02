Die Braut* trägt jetzt Schnauzer – neue queere Emojis 2020

Emojipedia stellte in einem Video die neuen Emojis vor, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Auffallend: Die queere Palette wird vergrößert, die bunten Smileys werden wieder diverser. Die neuen Emojis sollen im Laufe des Jahres von allen Betriebssystemen hinzugefügt werden.

Mx Christmas: Eine genderneutrale, nichtbinäre Weihnachtsfigur, die den Kindern die Geschenke bringt, wird ebenso hinzugefügt wie die Trans* Flagge und das Trans* Symbol – und eine Frau im Smoking. Es können nun auch verschiedene Figuren ein Baby halten, nicht nur Frauen, wie es bisher der Fall war. Und auch eine Person mit Schnauzer, die einen Brautschleier trägt, ist mit dabei.

Muss das sein?

Bereits letztes Jahr wurde die Palette vielfältiger. Auch weibliche Handwerker*innen, Polizist*innen und Superheld*innen kann man seit Oktober 2019 versenden, ebenso Figürchen mit körperlichen Einschränkungen. 2015 kamen die Regenbogenfamilien hinzu, außerdem kann man seitdem die Hautfarbe eines Emojis auswählen.

Jeden Tag werden alleine über den Facebook-Messenger rund 5 Milliarden Emojis versendet und 95% aller Internetnutzer haben schon einmal ein Emoji genutzt, um eine Botschaft zu unterstreichen. Das mit Abstand am meisten genutzte Emoji ist das lachende Gesicht mit den Freudentränen – es wurde 2015 sogar vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres in Großbritannien gewählt. Die Relevanz einer vielfältigen Gesellschaftsdarstellung in der Emojiwelt sollte daher nicht zur Debatte stehen. Staaten wie Russland oder Saudi-Arabien sehen das natürlich anders.