PlanetRomeo-Aktion „Shelter for Ukraine“

Die Dating-App ROMEO wird zur Lebensader für queere geflüchtete Ukrainer*innen und ihre Lieben: Die Gruppe „Shelter for Ukrainians“ bietet queerfreundliche Unterkünfte für „unsere Rainbow-Familie und ihre Lieben“ an.

Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hat die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht (männer*-Dossier zur Ukraine) – nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mussten etwa 10 Millionen Ukrainer*innen ihre Wohnorte verlassen und sind auf der Flucht. Rund 6,5 Millionen Menschen haben innerhalb der Ukraine Zuflucht gefunden, weitere 3,5 Millionen haben das Land mittlerweile verlassen.

„Shelter for Ukrainians“

Mit der wachsenden Zahl an Flüchtenden steigen auch die logistischen Herausforderungen, für die Menschen adäquate Unterkünfte bereitzustellen. Die Bereitschaft zur Hilfe ist allgemein groß, auch in der LGBTIQ*-Community. Das brachte die Betreiber*innen von PlanetRomeo – deren Dating-App ROMEO hat weltweit etwa 3 Millionen Mitglieder und ist insbesondere in Teilen Osteuropas und im Baltikum sehr beliebt – auf eine besondere Idee, wie ein Sprecher von PlanetRomeo gegenüber Queerty erklärte.

„Als wir die Nachricht von der Invasion der Ukraine hörten, wollten wir wie viele andere etwas tun, um zu helfen. Wir sind ein internationales Team mit Menschen aus der ganzen Welt. Viele von uns haben Krieg und Unterdrückung erlebt. Menschen zu verbinden ist unsere Aufgabe, also haben wir uns überlegt, wie wir die Plattform nutzen können, um Menschen in Not mit unseren Benutzern zu verbinden, die bereit sind zu helfen.“

Mit der Gruppe „Shelter for Ukrainians“ richtete das ROMEO-Team eine Plattform ein, auf der Nutzer*innen queerfreundliche Unterkünfte für „unsere Rainbow-Familie und ihre Lieben“ anbieten können. Wie der Name schon sagt, ist die Gruppe nicht nur dazu da, um Männern zu helfen.

„Das Angebot der Unterkunft ist nicht nur für Männer, es ist für ihre Eltern, Schwestern, Kinder.“

Nach wenigen Tagen zählte die Gruppe über 10.000 Mitglieder und Hunderte von Hilfsangeboten. Aktuell bieten 11.100 Nutzer*innen ein Zimmer, eine Wohnung, einen Schlafplatz an. Es werden täglich mehr!