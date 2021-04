Petitionsübergabe vorm Reichstagsgebäude

Trans* Day of Visibility, Transgender Day of Visibility, Reichstagsgebäude, Sitz vom Bundestag

Frühlingssonne satt und viel Frischluft, beste Vorausetzungen, um ein wichtiges Anliegen umzusetzen. Anlässlich des internationalen Trans* Day of Visibility setzten trans*, nichtbinäre, genderfluide Menschen sowie Allies mit einer Kundgebung vor dem Bundestag ein Zeichen für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung.

Ansgar Lahmann von Change.org e.V. schickte uns Bilder und erklärt: „Im Rahmen der Kundgebung haben Berliner Studierende mehr als 5.000 Unterschriften der Petition TINklusiveUNI an Sebastian Walter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Antidiskriminierung und Queerpolitik der Grünen Fraktion Berlin, und an Carsten Schatz, Fraktionsvorsitzender Sprecher für Antidiskriminierung der Fraktion DIE LINKE in Berlin, übergeben.“