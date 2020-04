männer* präsentiert: Undistance Your Hearts!

Medien wie GAB, Lulu.fm, die Community von ROMEO und viele weitere, werden am 27. Juni einen digitalen Pride in die Wohnzimmer der Community bringen: Politik, Unterhaltung und Talks in Kooperation mit und gestreamt aus den CSD-Metropolen Deutschlands.

Covid-19 macht auch vor politischen Demonstrationen nicht halt. Die CSDs werden in diesem Jahr also nicht wie gewohnt stattfinden können. Anstatt sich aber dem Schicksal und damit der Unsichtbarkeit zu ergeben, planen viele queere Institutionen, Vereine und Medien Alternativen. Diese können und sollen zwar eine Demonstration auf der Straße nicht ersetzen, aber sie können mehr und andere Zielgruppen erreichen. Was jahrelang nur nebenbei und mit halber Kraft geleistet werden konnte, kann in diesem Jahr zu faszinierende und bisher utopisch erscheinende Wirklichkeit werden:

Digitalisierung als Verbindung in Zeiten von sozialer Distanz. Zusammenrücken bisheriger Einzelkämpfer zu einer schlagkräftigen Community, die gleichzeitig jedem Beteiligten, ob aus Politik, Kultur, Wirtschaft oder Szene mehr individuelle Entfaltungsmöglichkeit als je zuvor ermöglicht.

Undistance your hearts!

Unter diesem Motto ist nun also am 27. Juni und zeitgleich mit dem vom CSD Deutschland e.V. unterstützten Global Pride, eine seit Tagen größer und größer werdende Gruppe aus Menschen, Vereinen und Unternehmen einen ganzen Tag und dezentral online und wird mit DJ Sets, Talkrunden mit Szenegrößen und Live-Performances von namhaften Künstlern aus der Musikszene das wohlmöglich vielfältigste Pride-Programm aller Zeiten über den Äther bringen.

männer* und die Magazine der blu Mediengruppe werden neben dem technischen Background eines solchen Streaming-Marathons bisher mit folgenden eigenen Programmpunkten

Pride Breakfast Club

Pride Boat

Konzert

DJ-Sets

und Künster*innen

Nina Queer

Ben Bakson

DJ Berry E.

Katy Bähm

dabei sein. Inhaltlich haben wir uns als Infotainment-Spezialisten neben dem furiosen Partyprogramm vor allem auf das Thema Diversity konzentriert und lassen endlich Community und Wirtschaft mit all ihren gegenseitigen Vorurteilen und Ideen aufeinanderprallen. Und bevor Fragen aufkommen: Wie jedes andere queere Unternehmen auch, werden wir damit hoffentlich wirtschaftlich auch etwas zur Sicherung der eigenen Zukunft getan haben. Zusätzlich wird ein Teil der Einnahmen szenespezifische Kultureinrichtungen unterstützen, die durch Corona in ihrer Existenz bedroht sind.