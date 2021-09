Aktionstag Grundgesetz für alle

Foto: GfA Grundgesetz für alle Sören Landmann, Josefine Liebing und Chris Gaa, die Initiator*innen von „Grungesetz für alle“.

Die Initiative „Grundgesetz für alle“ lädt am 19. September zu einem bundesweiten, queeren Aktionstag mit Kundgebungen in zahlreichen Städten Deutschlands – unter anderem auch vor dem Bundestagsgebäude in Berlin. In Frankfurt wird das Podium auf dem Platz vor der Paulskirche stattfinden.

„Ziel ist es, mit Blick auf die Bundestagswahlen und anschließende Koalitionsvereinbarungen ein lautstarkes Zeichen für die Rechte von queeren Menschen und für den verfassungsmäßigen Schutz dieser Rechte in Richtung Politik zu senden“, so Chris Gaa, Josefine Liebing und Sören Landmann von der Initiative.

Die Initiative setzt sich seit geraumer Zeit ein für die Ergänzung des Art. 3 Grundgesetz um die sexuelle und geschlechtliche Identität. Trotz der Erfolge der vergangenen Jahre wie die Ehe für alle oder die Einführung der dritten Geschlechtsoption „divers“ ist eine Gleichberechtigung queerer Menschen in vielen Punkten noch lange nicht erreicht.

„Als Beispiele dafür können unter anderem genannt werden, die noch immer legalen ‚Homoheilungen‘ von queeren Erwachsenen, die Benachteiligung von homo- und bisexuellen Menschen beim Blutspenden, das bis heute immer noch geltende ‚Transsexuellengesetz‘ sowie die Situation, dass Zwei-Mütter-Familien eine Stiefkindadoption über sich ergehen lassen müssen, um als Eltern ihrer eigenen Kinder anerkannt zu werden. All das muss ein Ende haben“, erklärt Josefine Liebing.

Christian Gaa ergänzt: „Dafür ist ein Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch unsere Verfassung unabdingbar. Deswegen gehen wir am 19. September landesweit auf die Straße“.

19.9., Paulsplatz, Frankfurt, 14 – 17 Uhr, alle weiteren Aktionen unter www.grundgesetz-fuer-alle.de