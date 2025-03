Albert Kehrer: Verdienstvoll. Sichtbar. Queer.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales in München überreicht Sozialministerin Ulrike Scharf diese bedeutende Auszeichnung. Albert Kehrer erhält diese Würdigung für sein langjähriges und leidenschaftliches Engagement für queere Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt.

„Diese Auszeichnung erfüllt mich und das gesamte Team von PROUT AT WORK mit großer Freude und Dankbarkeit. Sie zeigt deutlich, dass unser Einsatz für queere Sichtbarkeit und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz Anerkennung findet – auch über die Grenzen unserer Community hinaus.” Albert Kehrer

Kehrer, geboren 1970 in Augsburg, setzt sich seit über zwei Jahrzehnten unermüdlich für ein offenes und diskriminierungsfreies Arbeitsklima ein. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Augsburg und einem Masterstudium in Wales, das gleichzeitig seinen persönlichen Befreiungsschlag durch sein Coming-out markierte, engagierte er sich zunächst in einer Unternehmensberatung und gründete bereits 2002 eines der ersten schwul-lesbischen Mitarbeiter-Netzwerke Deutschlands.

Lebenswerk Stiftung

2013 gründete er gemeinsam mit Jean-Luc Vey offiziell die gemeinnützige Stiftung PROUT AT WORK, die mittlerweile mit fast 80 Unternehmen zusammenarbeitet. Als prominente Figur der queeren Vielfalt hat Kehrer mit seiner positiven Ausstrahlung maßgeblich dazu beigetragen, dass Diversität heute in vielen Unternehmen fest verankert ist.

Für Albert Kehrer bedeutet das Bundesverdienstkreuz nicht nur persönliche Anerkennung, sondern vor allem eine Verpflichtung, weiter für queere Rechte und gegen Diskriminierung einzutreten:

„Die Ehrung motiviert mich, noch lauter und sichtbarer für eine Arbeitswelt einzustehen, in der Vielfalt nicht nur toleriert, sondern aktiv gefördert wird.“

