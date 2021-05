Der LGBT Rights Ghana Aktivist Alex Kofi Donkor erzählt im #PrideLive Interview wie es um die queere Community in Ghana steht und warum er mit seiner Gruppe Vorreiter ist auf dem afrikanischen Kontinent.

Er erzählt von der Situation vor Ort und sagt uns was die deutsche und europäische LGBTIQ* Community für seine Community in Ghana tun kann und warum es so wichtig ist, das wir in Europa aufmerksam gemacht werden, wie es queeren Menschen in Ghana geht.