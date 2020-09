Alles Liebe, liebe Lilo! 

Wa(h)re Liebe. So hieß die bis heute erfolgreichste deutsche Aufklärungsshow. Rund 750 Millionen Mal wurde die von einem sympathischen Mann in Frauenkleidern moderierte Sendung insgesamt angeschaut. Heute wird Ernie Reinhardt aka Lilo Wanders 65!

Schon 1988 wurde Lilo Wanders als Mitbegründerin des Hamburger Schmidt Theaters berühmt – ihm hält sie auch bis heute die Treue. Lange Jahre sowohl direkt in Hamburg St. Pauli und auf dem platten Land in einem niedersächsischen Dorf wohnend, ist Lilo heute in Hamburg nur noch anzutreffen, wenn sie mit der Olivia Jones Familie frivole wie eloquente Kieztouren auf der und um die Reeperbahn herum veranstaltet, oder wie einleitend erwähnt im Schmidt auf der Bühne steht.

In den 1990ern war das noch anders. Durch den Erfolg von Wa(h)re Liebe, diesem unerhört subversiven und progressiven Stück Fernsehgeschichte, das eine ganze Generation von jungen Menschen alles, aber auch wirklich alles über Sexualität und zwischenmenschliches Begehren vermittelte, war Wanders eine der gefragtesten Travestiestars der Republik. Olivia Jones war zu diesem Zeitpunkt noch regionale Berühmtheit mit ihren erfolgreichen Partykonzepten in Hamburg, Dschungelcamps gab es nicht. Nach einem kleinen Kater ob des Verlustes der TV-Bühne rappelte sich Reinhardt mit seiner Lilo auf und begeistert seit dem mit mehreren wirklich empfehlenswerten Soloprogrammen, mit dem er/sie durch die Lande tingelt.

2020 sollte es laut Medieninformationen sogar eine Wiederauferstehung von Wa(h)re Liebe geben, auch das aktuelle Soloprogramm sollte weitergehen. Dann kam Corona. Seit dem 8. März ist Lilo Wanders nicht mehr vor Publikum aufgetreten, erst jetzt geht es so langsam wieder los. Erstmals heuert die Wanders auf einem Kreuzfahrtschiff an und wird im Oktober zwei Wochen für beste queere Unterhaltung auf der Ostsee sorgen.

Laut dpa Meldung verbringt Ernie Reinhardt seinen Jubeltag mit Frau, Söhnen und Enkeln in einem Café in Hamburg. Trotz seiner Homosexualität ist das möglich. Wahre Liebe heißt auch hier das Zauberwort:

„Die Liebe macht alles möglich, tatsächlich. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten als man uns früher weismachen wollte.“

Alles Liebe, liebe Lilo!