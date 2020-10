EXKLUSIV: Das Baby ist da!

× Erweitern Anders Amen Das erste Bild des Trios, exklusiv bei uns

Wir freuen uns sehr für Ellen und Steffi! Die beiden lesbischen Pastorinnen sind nun Mütter – und eine Regenbogenfamilie. Und wie es sich für zwei YouTuberinnen gehört, wird die frohe Kunde auch mit Bewegtbild verbreitet. Ab 19 Uhr gibt es das Video.

Foto: M. Rädel Liebe

Wie fühlt es sich an, Mutter zu sein?

Ellen: Dieses Gefühl ist einfach überwältigend. Dass da auf einmal ein kleines Wesen liegt, und du bist verantwortlich dafür, dass dieses Wesen gedeiht und glücklich ist und den Mund verzieht, dass man glauben könnte, sie lächelt. Es ist ein Wirbel, einfach ein Wirbel von allem, was richtig, richtig schön ist.

Steffi: Ich bin ja manchmal ein knallharter Hund. Und über meine Gefühle kann ich auch nicht immer gut reden. Aber ich habe gerade die kleine Maus auf dem Arm ... So, so, sooo niedlich! Schwer verliebt.

Foto: C. Beckmann / Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen anders amen

Gab es Diskussionen über den Babynamen?

Steffi: Oh ja, bei Mädchen haben wir uns richtig schwergetan, wir wussten ja nicht, was es wird, also brauchten wir Mädchen- und Jungennamen. Und ich habe den Mädchennamen Fides ** in einem Stammbuch gefunden, von jemandem, der gestorben ist. Da habe ich reingeguckt und den Namen Fides gesehen und fand den total schön geschrieben. Ich habe ihn auf einen Zettel geschrieben und Ellen hingelegt und gefragt: Was hältst du von dem Namen?

Ellen: Ja, und dann hat mir der Name sofort sooo gut gefallen, dann gab es keine Diskussionen mehr. Aber bis zu diesem Punkt hat es tatsächlich sieben Monate gedauert.

Wann wird euer Baby getauft?

Ellen: Also, wir werden unser Kind als Baby taufen, einfach weil uns der Glaube, deswegen heißt sie ja Fides, unheimlich viel wert ist. Und wir sie natürlich auch aufnehmen wollen in diese Glaubenstradition. Wie sie selber dazu steht, wird sie ja dann bei der Konfirmation persönlich sagen können, ob sie Ja oder Nein zu ihrem Glauben sagt. Aber bis dahin wollen wir sie begleiten auf diesem Weg, wann allerdings genau das passieren könnte, wissen wir natürlich sowieso nicht, weil Corona der schönen Feier im großen Familien- und Freundeskreis erst mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

*Interview: Michael Rädel

** lateinisch für Glaube / Vertrauen

Über Anders Amen

Foto: www.facebook.com/ellenundsteffi Anders Amen

Ein lesbisches Pastorinnenpaar, Steffi und Ellen, das mit intelligenten YouTube-Beiträgen, queerem Witz und viel Charme für queere Sichtbarkeit und auch für die Verbreitung christlicher Gedanken sorgt.

Thematisch richten sich die beiden mit Beiträgen zum Thema Kinderwunsch, Coming-out, Landleben, (homosexuelle) Liebe und Arbeit als evangelische Pastorinnen an queere Menschen. Das kann ein Gespräch im Studio sein oder auch ein entspannter Plausch in einer Bar. Schön zu wissen: Produziert wird das Format vom ekn (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH), das Projekt ist also ganz offiziell. Beim „Smart Hero Award“ gewannen die beiden Mütter 2020 den zweiten Platz in der Kategorie „Demokratisch gestalten“.

Jeden Mittwoch ab 19 Uhr talken Ellen und Steffi Radtke auf ihrem YouTube-Kanal „Anders Amen“. www.andersamen.de, www.facebook.com/ellenundsteffi, www.instagram.com/andersamen, www.youtube.com/andersamen