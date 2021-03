Apple-Chef Tim Cook hilft jungen Queers

Eine starke Aktion: Apple-Chef Tim Cook, Dan Reynolds, Sänger der Band „Imagine Dragons“ und Ryan Smith, der Besitzer des Basketballteams Utah Jazz, haben sich zusammengetan, um queere Jugendliche in den USA zu unterstützen. Reynolds stiftet sogar das Haus, in dem er aufwuchs – es wird nun ein Safe Space für junge LGBTIQ*.

Bei einem virtuellen Auftritt in der Talkshow Good Morning America sprachen die drei Männer über die gemeinsame Arbeit für die Organisation Encircle, die junge Queers auffängt und ihnen Beistand leistet. Cook, Reynolds und Smith gaben bekannt, ein Teil ihres Engagements sei die gemeinsame Spende von vier Millionen Dollar. Damit können neue Häuser eingerichtet werden, in denen sich queere Jugendliche willkommen und normal fühlen – vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben.

×

Encircle: Mit Liebe und Unterstützung gegen die Verzweiflung

Encircle betreibt drei Häuser in den Städten Salt Lake City, Provo und St. George im US-Bundesstaat Utah, ein viertes ist in Heber City in Planung. In den Häusern wird eine Vielzahl von Dienstleistungen für LGBTQ*-Jugendliche und ihre Familien angeboten, darunter psychische Gesundheitsdienste und Selbsthilfegruppen. Die Kampagne „8 Millionen Dollar, 8 Häuser“ ist Teil der Bemühungen, in die Staaten Arizona, Idaho und Nevada zu expandieren.

Encircle CEO Stephanie Larsen sagte in einer Presseerklärung:

„Studien haben wiederholt gezeigt, dass LGBT+-Jugendliche im ganzen Land viel mehr mit Depressionen und Suizidalität zu kämpfen haben als ihre heterosexuellen Altersgenossen, und die Pandemie hat dieses Gefühl der Isolation, das so viele fühlen, härter gemacht als je zuvor“

×

Obwohl laut Umfragen der Organisation The Trevor Project vier von zehn queeren jugendlichen in den USA schon einmal an Selbstmord gedacht haben, hat Encircle noch keinen der Schützlinge an Suizid verloren. Larsen erklärte:

„Wir bemühen uns, diesen Kindern ein positives und liebevolles Umfeld zu bieten, das Unterstützung in ihren Gemeinschaften aufbaut, in denen sie ihr volles Potenzial entfalten können, und es funktioniert - wir haben keinen einzigen Jugendlichen durch Selbstmord verloren.“

Cook: Queere Kids der Grund für eigenes Coming-out

Tech-Gigant Apple spendet der Organisation zuerst einmal eine Million Dollar und stellt außerdem für sämtliche Jugendhäuser von Encircle Computer und weitere technische Produkte zur Verfügung, die die digitale Verbindung fördern sollen. Apple-Chef Tim Cook ruht sich darauf nicht aus, in der Sendung spricht er lediglich von einem Schritt neben vielen weiteren, die noch kommen müssen.

„Jedes der bestehenden Häuser hat bislang circa 10.000 Kindern pro Jahr geholfen. Acht neue Häuser – 80.000 mehr Menschen pro Jahr. Schafft man das zehn Jahre lang, erreicht man fast eine Million Menschen.“

× Erweitern Foto: Fortune Global Forum / flickr.com / CC BY 2.0 Tim Cook von Apple Mit seinem Coming-out 2014 wurde Tim Cook einer der einflussreichsten offen homosexuellen Geschäftsmänner der Welt - Foto: Flickr User Fortune Global Forum Lizenz Creative Commons CC BY 2.0

Der offen schwule Apple-Chef spricht auch über die Motivation für sein eigenes Coming-out:

„Das ist der Grund, warum ich mich geoutet habe. Weil ich Nachrichten von Kindern und Jugendlichen bekam, die über Selbstmord nachdachten, Kindern, die gemobbt wurden. Also wollte ich einen Teil meines Lebens mit ihnen teilen, und mit Dan und Ryan bei dieser Sache dabei zu sein, hebt das Ganze auf eine neue Ebene, nur darum geht es.“

Dan Reynolds spendet das Haus seiner Kindheit

Dan Reynolds, Sänger der Band Imagine Dragons ist seit langem ein Verbündeter der Community, sammelte unter anderem 2018 mit einem Festival über eine Million Dollar für LGBTIQ*-Projekte (wir berichteten). Nun ging er noch einen Schritt weiter und machte den queeren Kids ein sehr persönliches Geschenk: Er stiftete das Haus, in dem er aufgewachsen ist – als künftigen Schutzraum für queere Jugendliche.

Reynolds sagte:

„Ich habe mein ganzes Leben lang den schwierigen Weg beobachtet, den LGBT+-Jugendliche haben, besonders wenn sie aus gläubigen Elternhäusern kommen“

× Erweitern Foto: twitter.com/danreynolds Dan Reynolds Dan Reynolds wurde durch den schwulen Neon-Trees-Sänger Tyler Glenn für die Probleme von LGBTIQ*-Jugendlichen sensibilisiert. Seine Popularität als Sänger von Imagine Dragons nutzt er, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren

Gemeinsam mit seiner Frau Aja Volkman, ebenfalls Sängerin, stellt Reynolds nun das rund eine Million Dollar teure Grundstück in Las Vegas, Nevada, zur Verfügung, damit es in eine der neuen Einrichtungen von Encircle umgewandelt wird. Neben Tim Cook, Ryan Smith und Dan Reynolds wird auch dessen Frau zur ehrenamtlichen Co-Vorsitzenden der Organisation ernannt.

Reynolds und Volkman sagten in einem gemeinsamen Statement:

„Ein Teil dieser Organisation zu sein, bedeutet uns beiden so viel und wir wissen, dass das Haus, in dem Dan aufgewachsen ist, ein liebevolles und unterstützendes Zuhause für jede junge LGBTQ+ Person sein wird, die die Schwelle überschreitet.“

Reynolds erklärte, es bedeute ihm sehr viel, dass er mit dem Segen seiner Mutter und seines Vaters in der Lage war, das Haus zu kaufen und als erstes Encircle-Haus für die queere Jugend von Las Vegas zur Verfügung zu stellen.