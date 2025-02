Jeder Dritte glaubt Asexualität sei „heilbar“

× Erweitern Fotos: Freepik Asexualität

Kann man Asexualität „heilen“? Fast ein Drittel der britischen Bevölkerung scheint dieser Überzeugung zu sein. Eine aktuelle Studie des King's College London in Zusammenarbeit mit der asexuellen Aktivistin und Model Yasmin Benoit zeigt alarmierende Ergebnisse: 25 Prozent der Befragten betrachten Asexualität sogar als psychisches Gesundheitsproblem.

Asexualität: Mehr als nur „kein Interesse an Sex“

Asexualität bedeutet nicht einfach, dass jemand keine Lust auf Sex hat. Es geht um das grundsätzliche Fehlen sexueller Anziehung gegenüber anderen. Dabei ist wichtig zu unterscheiden: Es gibt Menschen, die aufgrund bestimmter Lebensumstände vorübergehend kein sexuelles Verlangen verspüren und welche, die zwar sexuelle Anziehung empfinden, aber sich bewusst gegen sexuelle Kontakte entscheiden – das ist etwas anderes als Asexualität.

Statt als starre Kategorie, wird Asexualität als Spektrum betrachtet. Manche empfinden geringe sexuelle Anziehung, andere brauchen eine tiefe emotionale Verbindung, um sexuelle Anziehung zu erleben. Begriffe wie Grausexualität oder Demisexualität beschreiben diese Zwischenstufen. Während Grausexuelle nur selten oder in geringem Maße sexuelle Anziehung empfinden, erleben Demisexuelle diese erst, wenn eine starke emotionale Bindung besteht.

Romantik ohne Sex? Das Split Attraction Model

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass Asexualität automatisch bedeutet, keine romantischen Gefühle zu haben. Doch genau hier setzt das Split Attraction Model an: Es trennt romantische Anziehung von sexueller Anziehung. Das bedeutet, dass jemand asexuell sein, aber trotzdem romantische Beziehungen wünschen kann. Während dieses Modell für alle Menschen gelten kann, ist es in der asexuellen Community besonders präsent, da es hilft, verschiedene Erfahrungen innerhalb des Spektrums besser zu beschreiben.

Die Studie: Vorurteile gegenüber Asexualität sind tief verwurzelt

Die Umfrage, an der 400 Personen aus England teilnahmen, verdeutlicht die weit verbreiteten Missverständnisse über Asexualität. So glauben 42 Prozent der Befragten, dass Menschen, die sexuelle Aktivitäten ausüben, sich nicht als asexuell identifizieren können. 26 Prozent sind der Meinung, dass asexuelle Personen einfach noch nicht die „richtige“ Person getroffen haben, während 11 Prozent die Existenz von Asexualität grundsätzlich infrage stellen.