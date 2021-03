Bayerns Medienräte sollen queerer werden!

Vor sechs Jahren entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln müssen. Diese Nachricht braucht anscheinend länger als gedacht, um nach Bayern zu gelangen. In den bayrischen Aufsichtsgremien des BR sind ausschließlich Heteros repräsentiert.

die Petition kann HIER unterzeichnet werden

Zur Erinnerung: Was macht ein Rundfunk- oder Medienrat?

Kontrolle und Mitgestaltung privater und öffentlich-rechtlicher Medienhäuser

Mitglieder sind Interessenvertreter*innen von Berufen, Parteien und gesellschaftlichen Gruppen

ZDF, Deutschlandradio, Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen haben queere Ratsmitglieder.

Die Petition Queer und sichtbar in den Medien - LSBTIQ* in die bayerischen Rundfunk- und Medienräte vom Lesben- und Schwulenverband Bayern (LSVD) und von der Queer Media Society (QMS) will dem endlich ein Ende bereiten. Anlass ist das baldige Ende der Amtszeiten des aktuellen bayrischen Rundfunk- und Medienrats. 2022 wäre die Chance, den rund zehn Prozent LGBTIQ*-Personen in der Bevölkerung eine angemessene Vertretung zu geben. Wie die Initiator*innen betonen, können die Räte mit ihrem Einfluss die gesellschaftliche Meinungsbildung aktiv beeinflussen.

Seit Mittwoch ist die Petition online und sammelt fleißig Stimmen. Sobald sie geschlossen wird, werden die Unterschriften dem Bayrischen Landtag übergeben.

Viel Erfolg!