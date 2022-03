Hauptstadt-CSD sucht Motto

csd berlin 2022

Am 23. Juli wird – so Covid in die Sommerpause geimpft wird – endlich wieder ein richtig großer #CSD durch Berlin ziehen. Mit welchem Motto zehntausende Teilnehmer*innen die bis zu eine Million Besucher*innen konfrontieren, kannst du JETZT bestimmen.

➡️ HIER deinen Vorschlag einreichen!

Der Vorstand des Berliner CSD e. V. lädt alle Menschen dazu ein, bis zum 14. März ihre Vorschläge online einzureichen. Dabei gilt:

Eurer Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt! Das Motto sollte abbilden, was alle in den Communities und die Welt gerade bewegt und was Euch besonders wichtig ist. Ironisch und politisch. Liebevoll und spaßbetont. Verbindlich und verbindend. Zukunftsweisend, ohne dabei unsere gemeinsame Geschichte aus den Augen zu verlieren. Kurz und knackig oder länger und Sinn stiftend.

Die Ideen werden anschließend zur öffentlichen Abstimmung gestellt um die Top 10 Favoriten zu erhalten. Das CSD Forum, eine basisdemokratische Versammlung, zu der jede*r beitreten kann, entscheidet dann daraus bis Anfang April das endgültige Motto.

