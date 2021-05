BerlinPride • Hauptstadt-CSD sucht Motto

Nachdem der Berliner CSD e. V. in der letzten Woche das Datum für seine diesjährige Demonstration bestätigt hat (blu berichtete), startet heute die Suche nach dem Motto. Bis zum 14. Mai kann jede*r eine Idee einreichen, danach wird online abgestimmt.

Berlins LGBTIQ*-Communities und selbstverständlich auch alle, die sich für den CSD in der Bundeshauptstadt interessieren, werden vom CSD-Verein aufgerufen, sich für die wichtigste queere Demonstration des Jahres zu engagieren. In der ersten Runde des offenen CSD Forums können unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft oder einer Registrierung für das CSD-Forum Mottovorschläge eingereicht werden.

„Wir wünschen uns für dieses Jahr ein Motto, das sich möglichst auf die Bedürfnisse und Belange der Community durch die aktuelle Pandemie bezieht. Natürlich ist mensch frei, die eigene Idee einzusenden, auch wenn sie einen vollkommen anderen Bezug hat.“ Vorstand des Berliner CSD e. V.

Über alle eingereichten Vorschläge wird ebenfalls offen und online abgestimmt, so dass am Ende kreative und kraftvolle Slogans in der Top-10-Endrunde landen und dem 24. Juli eine inhaltliche Richtung vorgeben.