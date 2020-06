Salongespräch: BIPoC Movements und Rassismus – auch in der queeren Szene Thema

× Erweitern Foto: Søren Drastrup / Model: Kewin Bo Salon Rassismus

In unserem digitalen Salon sprechen wir diesmal darüber, was Rassismus bedeutet, wie er mit der Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus zusammenhängt – und wie sich Rassismus in der queeren Szene zeigt und auf schwarze Menschen und Menschen of Color auswirkt.

Foto: Søren Drastrup / Model: Kewin Bo

Seit dem Mord an George Floyd gibt es Proteste gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in den USA. Die gleiche Diskussion ist auch für Deutschland und Berlin höchst relevant. Über die deutsche Kolonialgeschichte und die vielen Formen, in denen schwarze Menschen und Menschen of Color in Deutschland Rassismus auf struktureller und individueller Ebene erfahren müssen, wird wenig gesprochen. Und auf Dating-Apps und in queeren Räumen erfahren rassifizierte Menschen weiterhin Situationen, in denen sie ausgeschlossen, beleidigt, angegriffen oder unsichtbar gemacht werden. Zeit, das zu ändern!

Sendet gerne eure Fragen an info@village.berlin.

Gäste:

Tsepo Bollwinkel – AG Black & Queer – Trainer für u. a. Critical Whiteness

Moderation: Martin Lorenz

#blacklivesmatter Spendenaufruf

• „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V.“

• Black Lives Matter Berlin

25.6., 19 Uhr, der ZOOM Link: https://us02web.zoom.us/j/8606632110