ZUSAMMENHALT: Blogger*innen gesucht

Influencer*innen haftet oft zu Unrecht der Makel der grenzenlosen und egoistischen Selbstdarstellung an. Denn genau Influencer*innen schaffen es, die Jugend und die breite Masse zu erreichen, indem sie sich selbst als Werbeträger*innen und Markenbotschafter*innen inszenieren – und das mitunter wirklich unterhaltsam oder auch, etwa bei Barbie Breakout, informativ. Das will sich gerne auch das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine (QNU) zunutze machen und sucht daher Blogger*innen, Influencer*innen, die sie unterstützen.

Queere Nothilfe Ukraine Wenn du Menschen aus der Ukraine helfen willst, kannst du auch hier spenden: www.queere-nothilfe-ukraine.de

Heute Morgen wendete sich Christian Gaa von der Deutschen Aidshilfe für QNU via E-Mail an uns und schrieb: „Die mediale Aufmerksamkeit mit Blick auf die Schicksale queerer Geflüchteter aus der Ukraine hat zuletzt stark abgenommen – trotz gleichbleibender bzw. zunehmender Not und benötigter Nothilfe. Um queere Geflüchtete aus der Ukraine weiterhin unterstützen zu können, braucht es mehr denn je Menschen, die über die aktuelle Notlage aufklären und Menschen mobilisieren, Hilfe zu leisten.“ Und deswegen werden nun 1 Million Stimmen für die Queere Nothilfe Ukraine gesucht.

Nachdem wir dieses Jahr bereits 1.000.000 Euro Spendengelder erreicht haben, möchten wir nun unsere Community aktivieren und gemeinsam unter www.instagram.com/qnukraine 1.000.000 Menschen für die queeren Refugees der Ukraine erreichen“, so der queere Aktivist.Die Idee ist so gut, wie einfach umzusetzen: „Eine Community-Kampagne bei Instagram, bei der ab dem 1. Juni 2023 jeweils eine queere Person pro Tag die eigene Community auf die Lage queerer Menschen in oder aus der Ukraine aufmerksam macht. Dazu kann sowohl der eigene Account als auch der Account der Queeren Nothilfe Ukraine genutzt werden. Die genauen Inhalte bleiben der jeweiligen Person überlassen, wir liefern natürlich alle Infos und Muster-Postings zur Aktion.“ Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann hier mehr erfahren: www.queere-nothilfe-ukraine.de/ueber-uns und www.aidshilfe.de. Spenden kannst du hier: altruja.de/nothilfe-ukraine