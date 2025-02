Jenseits von Binär: Heinz-Jürgen Voß dekonstruiert Geschlecht in der Biologie

In einer Zeit, in der Geschlechtervielfalt immer mehr in den Fokus rückt, bietet ein Vortrag von Heinz-Jürgen Voß eine spannende wissenschaftliche Perspektive auf das Thema. Präsentiert von Bundesverband Trans* und Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. #BMH #Gender #BVT* #Wahlen