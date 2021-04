Brüssel: Gemeinsam saure Zeiten überstehen

#ZUUR (auf Deutsch „Sauer“), eine Crowdfunding-Kampagne der Stadt Brüssel für die lokale Gastro-Szene, hat die LGBT-Bars in Belgiens Hauptstadt nicht vergessen: Einen Monat nach dem Start der Brüsseler #ZUUR-Kampagne starten auch die LGBTIQ*-Bars, die von der Vereinigung SyndiGay (Brüsseler Verband der LGBTIQ*-Bars, -Läden und -Clubs) zusammengebracht wurden, ihre Crowdfunding-Kampagne. Stadt, Tourismusbüro und Community arbeiten dabei Hand in Hand.

Dank ZUUR können LGBTIQ*-Menschen ihre Lieblingsbar in Brüssel unterstützen. Im Austausch für Ihre Unterstützung erhalten Sie ein ZUUR-Bier, Prämien von den Bars selbst oder Prämien von anderen Organisationen in Brüssel. Neben den Bars des Rainbow Village gehören auch Belgian Pride, L-Tour, Brussels Rainbow Support und das Atomium & Design Museum Brussels zu den teilnehmenden Organisationen.

Brüssel ist stolz auf seine Vielfalt und erhebt den Anspruch, die LGBTIQ*-Hauptstadt Europas zu werden. Das Rainbow Village von Brüssel befindet sich im Herzen der Stadt, gleich hinter dem berühmten Grand-Place. "Die LGBTQIA +-Community ist in Brüssel sehr aktiv und bietet dem Brüsseler, belgischen und internationalen Publikum eine Reihe von Veranstaltungen und Treffen an", sagt Frédérick Boutry, Leiter des Bereichs Nachtleben und LGBTQIA + bei visit.brussels.

"Im Jahr 2019 begrüßte Brüssel Zehntausende von europäischen LGBTQIA +-Touristen während der PRIDE und große schwulen Veranstaltungen wie dem Jubiläum von La Demence - die mehr als 12.000 Menschen aus über 100 verschiedenen Nationalitäten anzogen. Diese Besucher werden in Brüssel schmerzlich vermisst, aber sie werden so bald wie möglich zurückkehren. Deshalb unterstützt visit.brussels dieses Projekt, das sicher ein internationales Publikum ansprechen wird, das einen starken Bezug zu Brüssel hat.“

Laurent Mallet, Präsident von Belgian Pride, ergänzt:

Frederick Da Soghe, Betreiber der Stammbar und Präsident von SyndiGay*, die alle LGBTIQ*-Lokale zusammenbringt:

"Die Stärke von Brüssel ist, dass alles eine Frage der Solidarität ist. Im Laufe der Jahre hat sich eine echte dauerhafte Beziehung zwischen den Besitzern und der lokalen und internationalen Kundschaft entwickelt. LGBTQIA + Bars sind wichtige Säulen der Gemeinschaft und des Viertels. Nach mehreren Monaten der Schließung kämpfen wir darum, uns über Wasser zu halten. Diese Kampagne ermöglicht es uns, zu überleben und uns wieder mit unseren Kunden in Belgien und über unsere Grenzen hinaus zu verbinden. Es ist klar, dass die Öffentlichkeit uns mit all den bereits geleisteten Beiträgen ihre Solidarität zeigt. Mehrere Einrichtungen haben in nur wenigen Tagen einen ermutigenden Betrag gespendet. Unabhängig von der Größe oder dem Bekanntheitsgrad der Einrichtung ist es wichtig, zusammenzuhalten. Gleichzeitig wollen wir diese Großzügigkeit teilen, indem wir den Spendern die Möglichkeit bieten, einen Verein zu unterstützen, der Menschen in Not hilft. Dies ist eine großartige Möglichkeit zu zeigen, dass Solidarität über unsere eigenen Aktivitäten hinausgeht."