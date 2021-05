Camil & Oscar vom CSD Dresden im Interview

Oscar Lobo ist der erste queere Geflüchtete im Vorstand des CSD Dresden e.V.. Zusammen mit Camil El Khoury haben wir ihn in Dresden für Pride Live interviewt. Es geht unter anderem um das Theater- und Filmprojekt „Bestimme selbst!“ bei dem Camil, der aus dem Libanon nach Dresden geflohen ist, die Leitung übernommen hat.

Oscar erzählt uns wie er zum Verein kam und was seine Aufgaben als neuer Vorstand sind. Außerdem berichten beide wie die Ankunft in Deutschland nach Ihrer Flucht war und wie es der Community der queeren Geflüchteten in Dresden geht: Wie funktioniert die PEGIDA-Stadt Dresdner in Sachen Geflüchtete? Wogegen müssen die beiden ihre Arbeit im Verein verteidigen?