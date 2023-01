Die Zukunft ist pink: CSD in Überlingen

×

Foto: M. Rädel CSD-Konstanz Weitere CSDs am Bodensee und Umland sind unter anderem am 10. Juni in Ravensburg, am 23. und 24. Juni in Bregenz (Österreich), vom 7. bis 9. Juli in Konstanz (Bild) und am 22. Juli in Friedrichshafen

Immer wieder berichten wir über LGBTIQ*-Happenings, Politik und CSDs in der der malerischen Bodensee-Alpen-Region. Heute haben wir eine weitere, eine gute Nachricht für dich. Im Hochsommer findet in einer weiteren Stadt am Bodensee eine CSD-Parade statt, in Überlingen.

Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Demonstrationen und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Nun auch immer mehr am Bodensee, an der Grenze zu Österreich und der Schweiz.

Am 29. Juli soll die erste LGBTIQ*-Demonstration in Überlingen für queere Sichtbarkeit in dieser zweitgrößten Stadt ** im Bodenseekreis sorgen.

Es war ohne Zweifel ein langer Weg, schließlich wurde Überlingen bereits um 770 n. Chr. erstmals erwähnt … „Für Überlingen ist es eine tolle Chance, genauso wie für uns, zu zeigen, dass queer zu sein nichts Außergewöhnliches, Abnormes oder gar Bedrohliches ist“, so Dennis vom Team des Überlinger CSDs via E-Mail an uns. Am Telefon erfuhren wir mehr: „Der Umzug beginnt um 16 Uhr und endet auf dem Landungsplatz mit einer Kundgebung. Wir versuchen unseren Oberbürgermeister Herrn Jan Zeitler als Schirmherren mit ins Boot zu holen. Im Anschluss wird es bei uns in der Kunstakademie die CSD-Party geben.“ Noch ist alles in der Planungs- und Aufbauphase, das Team freut sich daher sicher über Mitstreiter*innen. Weitere CSDs am Bodensee und Umland sind unter anderem am 10. Juni in Ravensburg, am 23. und 24. Juni in Bregenz (Österreich), vom 7. bis 9. Juli in Konstanz und am 22. Juli in Friedrichshafen.

29.7., „1. Christopher Street Day“ in Überlingen, www.csd-ueberlingen.de, www.instagram.com/csd_ueberlingen

** Nach der Zeppelinstadt Friedrichshafen, diese hat einen CSD (wir berichteten)