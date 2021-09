Co-Parenting: Teilnehmer*innen für TV-Langzeit-Dokumentation gesucht

Co-Parenting oder Co-Elternschaft wird immer beliebter, erfährt in Deutschland aber noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ein TV-Format möchte dies ändern und sucht für eine Langzeit-Dokumentation Menschen aus verschiedenen Altersklassen und Lebensumständen, die ihren Traum vom eigenen Kind bereits durch Co-Parenting erfüllt haben oder Singles und Paare, die sich den Wunsch vom Baby durch Co-Elternschaft noch erfüllen möchten.

Überall auf der Welt gibt es Menschen, deren große Sehnsucht nach einem Kind sich noch nicht erfüllt hat, etwa, weil sie in keiner romantischen Beziehung leben, weil sie schwul, lesbisch oder queer sind oder weil sie aus anderen Gründen bisher keinen passenden Partner für ihren Kinderwunsch gefunden haben. Eine Adoption kommt für sie aus finanziellen oder bürokratischen Hürden oft nicht infrage. Diese Menschen wollen ihren Kinderwunsch aber nicht einfach aufgeben. Ein neues Familienkonzept, das weltweit immer beliebter wird, in Deutschland aber noch viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt, ist das Co-Parenting: Eine Frau* und ein Mann* zeugen ein Kind und ziehen es arbeitsteilig auf, ohne jedoch in einer romantischen Liebesbeziehung zueinander zu stehen. Sie werden Vertraute, leben aber weiterhin in getrennten Haushalten.

Eine TV-Langzeit-Dokumentation möchte die Menschen ein Stück dieses Weges begleiten. Was bewegt diese Menschen, was bedeutet ihnen dieses Familienmodell, wie durchleben sie die einzelnen Schritte und werden sie am Ende vielleicht die glücklichsten Eltern der Welt?

× Erweitern Foto: Juliane Liebermann / CC0/ Unsplash

Bis zur Geburt ist es ein langer Weg mit Höhen und Tiefen und vielen emotionalen Momenten. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Prozesses – vor dem Kennenlernen, beim bangen Warten auf die Untersuchungsergebnisse, in den ersten Wochen nach der Geburt – werden die Co-Parenting-Paare mit der Kamera begleitet, um ihre Emotionen, Wünsche und Bedürfnisse für die Zuschauer*innen erfahrbar zu machen, selbstverständlich nur nach Absprache und stets mit dem größten Respekt. Den Co-Eltern stehen immer wieder ausgewählte Expert*innen aus den Bereichen Psychologie, Familienrecht, Ethik und Mediation, aber auch von Co-Parenting-Agenturen zur Seite.

Den Macher*innen ist es ein Anliegen, über diese Familienform zu informieren, damit am Ende hoffentlich eine neue Perspektive auf Elternschaft und mehr Toleranz und Akzeptanz für alternative Lebenskonzepte entsteht. Und die Motivation für andere, mutig für das eigene Glück zu kämpfen.

Vielleicht seid ihr die Richtigen für dieses TV-Format oder kennt jemanden, der genau passen würde? Meldet euch gerne bei Birgit Weidinger von magis TV.

Logo: magis TV

Birgit Weidinger

magis TV GmbH

biw@magis.tv

Tel.: 0178 / 87 56 734 (auch gerne via WhatsApp)

www.magis.tv

www.babyunterfreunden.com