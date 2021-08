Cologne Pride 2021: Die besten Fotos bei uns

Bei dem Wetter schickt man doch keinen Hund vor die Tür! Von wegen. Neben süßen Hunden waren beim CSD in Köln auch Puppy Player und jede Menge bunte Hünd*innen trotz regen auf den Straßen der Domstadt am Rhein. Insgesamt Tausende. Die Fotostrecke!

× 1 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin (Bündnis90/Grüne) × 2 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 3 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 4 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 5 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 6 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 7 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 8 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 9 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 10 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 11 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 12 von 12 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP Prev Next

Trotz regnerischen Wetters und auf einer coronabedingt abgeänderten Route sind am Sonntag in Köln tausende Menschen zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) zusammengekommen. Teils bunt kostümiert und mit Regenschirmen zogen die Teilnehmer bei der auch im Internet übertragenen Veranstaltung durch die Straßen. Für den Demonstrationszug hatten sich nach Veranstalterangaben mehr als hundert Gruppen, Vereine und Organisationen angemeldet. Teilnehmen durften nur Geimpfte, Genesene und negativ auf das Coronavirus Getestete.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 2 von 5 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 3 von 5 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 4 von 5 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP × 5 von 5 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP Prev Next

Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie nur Fahrradsternfahrten gegeben. Die Kölner CSD-Parade im Zeichen der Forderung nach gleichen Rechten für homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen zählt traditionell zu den größten ihrer Art in Deutschland. Der CSD geht zurück auf die Erstürmung der Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969 durch die Polizei. Darauf folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. *Agence France-Presse / ck