ColognePride 2021: Neue Termine!

Foto: Ulli Pridat CSD Köln Auch Edith Schröder (Ades Zabel) demonstrierte hier schon mit

Die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sorgen auch 2021 für viele neue Termine und Absagen. Die gute Nachricht ist aber: Der ColognePride findet statt!

Heute meldete sich der veranstaltende Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) via E-Mail bei uns:

„Aufgrund der derzeitig nur sehr schwer einzuschätzenden Lage bezüglich der zukünftigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der anhaltenden Corona- Pandemie, verschieben wir den ColognePride 2021** hiermit wie folgt:

ColognePride 2021, 21. August bis 5. September 2021, CSD-Straßenfest 3. – 5. September 2021, CSD-Demonstration 5. September 2021

Nach intensiven Beratungen und Absprachen, auch mit den anderen großen CSD Veranstaltern*innen in Deutschland, haben wir mit der Verschiebung um ganze 2 Monate einen wichtigen Schritt in Richtung einer sicheren und planbaren Veranstaltung gemacht. Die Entwicklungen der nächsten Monate werden für die letztendliche Planung des ColognePride ausschlaggebend sein. Der genaue Rahmen wird selbstverständlich durch den engen Kontakt zu den Behörden und unter Berücksichtigung aller dann geltenden behördlichen Auflagen festgelegt. Unser Versprechen: Wir werden auch in diesem Jahr eine friedliche und unbeschwerte Demonstration für die Rechte und Forderungen der gesamten LGBTIQ* Community veranstalten. Das ist besonders in der heutigen Zeit umso wichtiger! Wir hoffen sehr, dass wir alle gemeinsam einen farbenfrohen und friedlichen Spätsommer ColognePride 2021 feiern und am 5. September eine eindrucksvolle Demonstration „FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!“ in unserer Stadt erleben werden!“, so der Vorstand und Geschäftsführer vom Kölner Lesben- und Schwulentag e.V.

www.colognepride.de

** Der ColognePride bildet seit 2003 den Rahmen für ein zweiwöchiges Programm rund um den CSD Köln