Schwul in der Nationalmannschaft

Der Hintergrund ist schwarz, Jakub Jankto schaut fokussiert und ohne Angst genau in die Kamera. In einem 44-Sekunden-Clip verkündet der tschechische Fußball-Nationalspieler dann, was ihm schon lange auf der Seele brannte: „Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken.“

„Wie jeder andere auch, habe ich meine Stärken. Ich habe meine Schwächen. Ich habe eine Familie. Ich habe meine Freunde. Ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe“, sagt Jankto in seinem Instagram-Video: „Wie jeder andere auch, möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Ängste. Ohne Vorurteile. Ohne Gewalt. Aber mit Liebe.“

Tabuthema Homosexualität

Mit seinem Coming-out sorgt der 27-Jährige für eine Besonderheit. Denn im Profifußball ist Homosexualität weiter ein Tabu-Thema. Erst 2021 hatte Mittelfeldspieler Josh Cavallo als erster aktiver Fußballprofi in der australischen A-League sein Coming-out gegeben (männer* berichtete), ein Jahr später dann der englische Stürmer Jake Daniels, der für die Juniorenmannschaften des FC Blackpool aufläuft (männer* berichtete). Jankto ist der dritte aktive Profi, der mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit geht.

Jakub Jankto ist momentan vom spanischen Erstligisten FC Getafe an Sparta Prague ausgeliehen, zuvor hatte er für Udinese Calcio und Sampdoria Genua in der italienischen Serie A gespielt. Für Tschechien bringt er es bisher auf 45 Länderspiele, auch bei der EM 2021 war er dabei.

Seinen aktuellen Verein hatte Jankto bereits vor einiger Zeit informiert.

„Jakub hat offen mit der Vereinsführung, dem Trainer und den Mitspielern über seine sexuelle Orientierung gesprochen. Du hast unsere Unterstützung. Lebe dein Leben, Jakub“,

schrieb der tschechische Rekordmeister bei Twitter.

Bayern-Trainer Nagelsmann: „Da ist es schon der Fehler zu sagen, das ist mutig”

Das Coming-out hat umgehend international große Wellen geschlagen. Sogar der Trainer von Rekordmeister Bayern-München meldete sich in einer Pressekonferenz zu Wort und appelliert an die Fans:

