Mit einem berührenden Post überrascht Ralf Schumacher die Welt: Der frühere Formel-1-Pilot outet sich als nicht-heterosexuell und präsentiert stolz seinen Partner. Eine Liebesgeschichte, die Herzen rührt!

Schumacher, der in seiner Karriere 180 Formel-1-Rennen bestritt und sechs davon gewann, postete ein Bild, das ihn Arm in Arm mit einem Mann im Sonnenuntergang zeigt.

„Das schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“ Ralf Schumacher auf Insta

Der Mann an seiner Seite, Etienne, wird in den Instagram-Stories von Schumacher verlinkt und offenbar lebt er sowohl an der französischen Riviera als auch in Kapstadt.

Ralf Schumacher war von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet. Das Paar trennte sich 2009, gemeinsam haben sie einen Sohn, David, der 2001 geboren wurde und ebenfalls als Rennfahrer aktiv ist.

Heartstorm für Ralf

Die Reaktionen auf den Post ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag knapp 100.000 Likes und unzählige positive Kommentare. Eine prominente Stimme ist Carmen Geiss, die Schumacher zu seinem Schritt beglückwünscht:

„Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er endlich in der Lage ist, seine wahre Identität zu leben und zu lieben, ohne Angst oder Scham.“

Auch Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel äußerte sich 2022 zu diesem Thema und betonte, dass der Fortschritt im Sport unvermeidlich sei.

„Autos haben sich verändert und werden sich weiter verändern - zum Besseren. Und auch die Fahrer haben sich verändert und werden sich weiter verändern – ebenfalls zum Besseren. Ich habe also Hoffnung, und deshalb würde ich einen schwulen Formel-1-Fahrer absolut begrüßen.“

