Interview • Corny Littmann: „Das waren fast schockierende Erlebnisse: Es ist möglich, das Leben stillzulegen.“

Am 1.9. jährte sich die Eröffnung des Schmidts Tivoli das 30. Mal. Und Dank Impfungen, Abstandsregeln und Hygienekonzepten sieht es so aus, als könne das mit der Wiederaufnahme der Erfolgsproduktion „Heiße Ecke“ mit dem Publikum gefeiert werden. Schon warmgelaufen hat sich Gründer und Ikone des Theaters, Corny Littmann. Denn er steht seit Juli und noch bis Oktober in „Die Schmidtparade“ auf der Bühne. hinnerk zoomte mit einem erleichtert und fröhlich wirkenden Corny über 30 Jahre Tivoli und weitaus ernster die Folgen der Pandemie und die Zukunft der queeren Emanzipationsbewegung.

Foto: Stefan Malzkorn Corny Littmann

Wie habt ihr die Zwangspause erlebt und überlebt?

Also über die ganze Zeit betrachtet, war es ein Horror. Nicht nur für uns, sondern für alle Künstlerinnen und Künstler. Wem die Bühne verwehrt ist, der hat nichts anderes. Der hat kein Homeoffice. Streaming ist überhaupt kein Ersatz für Bühne und Publikum. Wir sind also ausgehungert gewesen, überhaupt mal wieder auftreten zu dürfen. Vor Menschen auftreten zu dürfen.

Es gab bei uns im Theater drei Phasen. Die erste Phase war „na ja, das wird schon wieder schnell vorbeigehen“. Das war so März, April, Mai, als es losging mit dem ersten Lockdown. Dann haben wir tatsächlich als erstes deutsches Theater am 2. Juli das Tivoli wieder eröffnet und auch bis in den Herbst hinein gespielt, im September auch das Schmidt Theater geöffnet und dann kam im Oktober der erneute Lockdown. In der ersten Zeit der Pandemie haben wir wochenweise die Spielpläne nach hinten verschoben. Wir haben gesagt, wenn das jetzt nicht im April stattfinden kann, dann findet es im Mai statt. Mit fortschreitender Dauer haben wir es aufgegeben, konkrete Pläne zu machen. Wir haben eigentlich nur noch einen Rahmen definiert, ohne große organisatorische Anstrengung, sondern mit dem Wissen, das es keiner weiß und wie uns drauf einstellen müssen.

Obwohl mich natürlich die Theater persönlich betreffen, ist das eigentlich Absurdeste für mich das, was sich außerhalb des Theaters abgespielt hat. Jeden Freitag- und Samstagabend – und ich wohne ja hier im Viertel – die Reeperbahn menschenleer zu sehen.

Du gehst um 23 Uhr an Wochenendabenden über die Reeperbahn und begegnest keinem Menschen. Zu einem Zeitpunkt, wo normalerweise Tausende flanieren. Das waren fast schockierende Erlebnisse: Es ist möglich, das Leben stillzulegen.

Das hat mich fast noch mehr berührt, als die geschlossenen Theater, wenn auch beides eng miteinander zusammenhängt. Am Anfang hatte man ja den Begriff Lockdown noch so ein bisschen belächelt und hat sich gesagt, „Ja gut. Ein paar Tage halt mal drin bleiben, ist auch okay.“ Aber das ...

Glaubst Du, sexuelle und geschlechtliche Minderheiten hatten es anders schwer, als die Mehrheitsgesellschaft?

Die Community, also die Szene war ja mit einem Schlag nicht mehr vorhanden. Das ist glaube ich für Homosexuelle gravierender als für Heterosexuelle, die natürlich alle möglichen Treffpunkte haben. Und ich glaube auch, dass gerade unter schwulen und unter alten Menschen im Übrigen auch die Vereinsamung in der Zeit zugenommen hat. Und zwar erheblich. Mit allen psychischen Folgen, die da dran hängen. Da sind die Schwulen nicht in einer exklusiven Lage. Das betrifft alte Menschen, mit Sicherheit auch Behinderte. Menschen, die anders von Kommunikation leben. Das Internet und die Kommunikation übers Internet, ist wirklich nur ein sehr schwacher Ersatz.

Wenn du weißt, dass in Hamburg 50 Prozent der Haushalte Singlehaushalte sind, wenn man sich nur mal diese Zahl vor Augen führt – und das hat mit schwul erst mal nichts zu tun –, ja dann weißt du, wie Menschen in diesen Monaten bis anderthalb Jahren auch vereinsamt sind.

Ich will Dich später noch mal auf CSD und Fußball ansprechen, aber der eigentliche Grund unseres Gesprächs ist ja das Tivoli. Das zweite Theater, dessen 30. Geburtstag Du feiern kannst ...

... Ja, also das Tivoli ist in gewisser Hinsicht ein Zufallsprodukt gewesen. Dort war 70 Jahre ein großes Lokal beheimatet. Das Zillertal. Das hat die Pforten geschlossen und das Gebäude ist an die Stadt zurück gegangen. 1988 hatte das Schmidt, aufgemacht 89 kam die Fernsehsendung, die das Schmidt sehr populär werden ließ auf nationaler Ebene und 1990 kam die Schließung des Zillertals. Die Stadt Hamburg hat sich Gedanken gemacht, was sie mit diesem Gebäude eigentlich anstellen will und hat eine, wie ich finde, auch rückblickend kluge Entscheidung getroffen. Die Stadt hat gesagt, es soll erstens kulturell genutzt werden und zweitens definieren wir einen Kaufpreis. Der war Dreimillionen D-Mark. Heute total lächerlich. Dreimillionen D-Mark und der ist fix. Also es wird nicht übers Geld ausgewählt, sondern über Konzepte. Wir waren ein kleines Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern und haben uns im Verbund mit anderen dazu entschieden, uns zu bewerben. Die Chance, eine solche Räumlichkeit zu mieten auf der Reeperbahn, am Spielbudenplatz, die kann man vielleicht alle 20 bis 30 Jahre mal haben. Das ist eine einmalige Chance überhaupt ein größeres Theater zu eröffnen.

× Erweitern Wie gut, dass es heute YouTube gibt. Archivmaterial aus dem Tivoli

Rückblickend betrachtet, war das ein unglaubliches Abenteuer mit erheblichen Investitionen. Wir mussten einen gastronomischen Betrieb zu einem Theaterbetrieb umbauen. Und natürlich war das auch riskant, weil wir hatten auf einen Schlag nicht mehr 220 Plätze, sondern 630 Plätze mehr. Also quasi eine Verdreifachung des Kartenangebotes und das auch noch täglich und mit allen Folgen die da dran hängen. Der ganzen Infrastruktur, sprich Vertrieb und Management. Das musste alles innerhalb von acht Monaten aus dem Boden gestampft werden. Anfang 1991 haben wir das Gebäude übernommen und am 1.9.1991 haben wir es eröffnet. Wir hatten dann das Glück, Zufall war es bestimmt nicht, dass die erste Produktion „Marlene Jaschke ist Carmen“ war, von der wir 100 Vorstellungen gespielt haben, die schon im Vorverkauf ausverkauft waren. Ein sensationeller Start. Aber danach begann eigentlich erst die richtigen Probleme nämlich: Was tun wir denn jetzt?

Ihr seid noch da, also scheint Eure Antwort auf die Frage gut gewesen zu sein?

Das Tivoli ist ein Haus für Größeres nicht ganz Großes. Wenn man es mit Stage Entertainment vergleicht. Aber definitiv ein größeres deutsches Musiktheater mit Livemusik. Wir haben ja in der Regel ein Orchester mit Tänzerinnen und Tänzern. Wir konnten jetzt wesentlich größere Produktionen machen, als das im Schmidt überhaupt möglich war und immer noch ist. Mit der 50er Jahre Revue „Fifty-Fifty“ haben wir dann wieder einen richtigen Hit gelandet. Das haben wir über 700 Mal gespielt bei uns und das hat auch so ein bisschen den Boden bereitet für die Zukunft des Theaters. Es folgte dann „Sixty-Sixty“, das „Das weiße Rössl“ eine sehr spektakuläre Kabarett-Inszenierung. Mit über 400 Aufführung.