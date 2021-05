Berliner CSD Verein im Interview

blu traf den neuen Vorstand des Berliner CSD e.V. für Pride Live zum Interview und erfuhr wie der Verein nach der Pandemie weiterentwickelt wird.

Am 27. März wählten die Mitglieder*innen des CSD Berlin e.V. einen neuen Vorstand, natürlich digital per Videochat und Online-Votum (wir berichteten). Wir trafen den neu gewählten Vorstand in Schöneberg zum Interview und fragten nach den Plänen für 2021, nach den Veränderungen im Verein und nach der Wichtigkeit der Sichtbarkeit der CSD´s gerade während des Corona-Lockdowns. Einer der fünf Vorstände ist Nasser El-Ahmad und übernimmt die Position des Pressesprechers. Nasser ist bereits bekannt durch seine Arbeit queerer Aktivist und ist sogleich der erste POC Mann im CSD e.V. Vorstand.