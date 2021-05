PrideLive • CSD Dresden im Interview

Ronald Zenker, Vorstand des Dresdner CSD e.V., spricht über die Pläne für den CSD Dresden 2021 und berichtet über den homophoben Terroranschlag in Dresden und wie es zur Wahl des ersten queeren Geflüchteten in den Vorstand kam.

Im Interview mit Pride Live erzählt Ronald außerdem warum im letzten Jahr eine Demonstration mit CSD Wagen gab und woher die breite Unterstützung für die Arbeit des Vereines kommt.

Mit neuen Ideen und Konzepten übersteht der CSD Dresden die Corona Zeit und schaut positiv nach vorn. Auch in 2021 wird es eine CSD Demonstration in Dresden geben. Wie diese aussehen wird und was Ronald und sein Team für Geflüchtete tun, erfahrt ihr hier: