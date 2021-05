Vor dem Hamburger Rathaus trafen wir Vorsitzenden von Hamburg Pride e.V. Stefan Mielchen. Nach der sehr erfolgreichen Fahrraddemo in Corona-Jahr 1, geht es in diesem Jahr so weiter mit dem CSD in der zweitgrößten Stadt Deutschlands.

Stefan spricht im Pride Live Interview 2021 über den CSD Hamburg 2021 und wie die Fahrraddemo im letzten Jahr in der Community angekommen ist. Was diesen Sommer möglich ist und wer dringend Hilfe braucht, seht ihr im Talk: