CSD in Bregenz: „Kein Mensch soll sich fürchten müssen“

× Erweitern Foto: M. Rädel Bregenz, CSD Die Bregenzer CSD-Parade ist am 3. Juni

Foto: M. Rädel Bregenz, CSD Das prächtige Deuringschlössle im Zentrum der Stadt

Bregenz: Diese österreichische Stadt am Bodensee ist nicht nur malerisch schön gelegen, nicht weniger pittoresk als ihre bayerische Nachbarstadt Lindau, sie hat auch einen eigenen „Christopher Street Day“.

Foto: Miro Kuzmanovic Michael Ritsch, MBA, Bürgermeister Stadt Bregenz: „In Bregenz stehen wir aus tiefer Überzeugung hinter der Vielfalt des Lebens und der Liebe. Kein Mensch soll sich fürchten müssen, zu sein, wer er ist, und zu lieben, wen er liebt. Ich werde nicht müde werden, auch in Zukunft FÜR echte Gleichstellung und GEGEN Hass und Ausgrenzung zu kämpfen.“

Vorarlberg feiert hier gleich drei Tage Vielfalt mit dem „PRIDE-Wochenende“. Und am 3. Juni lockt dort die CSD-Parade die Community und Freund*innen auf die Straße; am Freitag und Sonntag erfreuen und informieren zuvor und danach Partys und Aktionen. Michael Ritsch, MBA, Bürgermeister Stadt Bregenz unterstützt: „In Bregenz stehen wir aus tiefer Überzeugung hinter der Vielfalt des Lebens und der Liebe. Kein Mensch soll sich fürchten müssen, zu sein, wer er ist, und zu lieben, wen er liebt. Ich werde nicht müde werden, auch in Zukunft FÜR echte Gleichstellung und GEGEN Hass und Ausgrenzung zu kämpfen.“ Denn darum geht es: Alljährlich im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.

Vom 2. – 4. Juni wird dieses Jahr der „CSD PRIDE VORARLBERG“ in der vor allem für ihr Seefestival, die Bregenzer Festspiele, die hochmittelalterliche Burg Hohenbregenz sowie das imposante Herrenhaus namens Deuringschlössle bekannten Stadt am Allgäuer Alpen-Berg Pfänder gefeiert.

Eine bunte und politische Demonstration, die die queere Community und vielfältiges Leben auch am Fuße der Alpen, hier direkt am Bodensee, sichtbar macht. Weitere CSDs am Bodensee und Umland sind unter anderem am 10. Juni in Ravensburg, vom 7. bis 9. Juli in Konstanz, am 22. Juli in Friedrichshafen und am 29. Juli in Überlingen. visitbregenz.com, www.csd-vlbg.at