CSD in Bremen findet statt – und die Stadt zeigt Flagge

Foto: Mathias Rätz CSD Besucher 2019 mit sexpositiver Botschaft

Am 21. und 22. August 2020 findet in Bremen der Christopher Street Day (CSD) statt. Das gab der veranstaltende Verein bekannt. Das Rathaus und die Bürgerschaft hissen die Regenbogenfahne. Erst das zweite Mal gemeinsam. Und was ist mit Corona?

Dazu gibt sich Robert Dadanski, Sprecher des Bremer CSD-Vereins, wortkarg und kryptisch:

„Im Moment sind wir noch mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt im Gespräch darüber, wie wir unser Recht auf Demonstration auch 2020 wahrnehmen können und dabei trotz Corona die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden nicht aufs Spiel setzten. ... Klar ist: Dieses Jahr ist wirklich alles anders. So ist zum Beispiel eine der Auflagen: Maskenpflicht oder Abstand halten. Daher werden wir eine Maskenpflicht zur Teilnahmebedingung machen!“

× Erweitern Dieses Video scheint Hinweise geben zu können, welche Auflagen den Demonstrant*innen wohl ins Haus stehen

Das Rathaus und die Bürgerschaft der Hansestadt hissen beide die Regenbogenfahne. Noch 2016 hieß es für den Amtssitz des Bürgermeisters laut Flaggenverordnung streng, dass nur Deutschland-, die Europa- und natürlich die Bremer Flagge an den Masten des imposanten Monumentes der Backsteingotik und der Weserrenaissance wehen dürften. 2019 wurde der als UNESCO Welterbe eingestufte Prachtbau dann doch erstmalig queer beflaggt und das soll dieses Jahr nicht anders sein.

× Erweitern Foto: Mathias Rätz Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Sozialsenatorin Anja Stahmann. Im Hintergrund die Regenbogenfahne am Rathaus, 2019

Von den Bremer*innen wünscht sich Robert Dadanski, es der Bürgerschaft und dem Bürgermeister gleichzutun:

„Sei Solidarisch. Sei Queer. Zeig Flagge!“

21.8., CSD Bremen Kundgebung, 15 Uhr – 22.8., CSD Bremen Demozug, Aufstellung 10 Uhr, Demostart 12 Uhr, www.csd-bremen.de