CSD in Friedrichshafen

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichshafen Am 22. Juli zeigt der CSD queere Vielfalt am Bodensee

Foto: M. Rädel Friedrichshafen Friedrichshafen ist vor allem fürs Segeln und die hier erfundenen Zeppeline bekannt

Im Juli gibt es erneut einen „Christopher Street Day“ in der pittoresk gelegenen Zeppelinstadt am Bodensee. Friedrichshafen: Wassersport, Natur pur und Sicht auf die Alpen, aber wie sieht es mit der Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community aus?

Mittlerweile gar nicht mehr so schlecht wie etwa damals in den 1990ern, als es noch zu Diskussionen führte, ob und wo sich queere Selbsthilfegruppen treffen (dürfen). Trotzdem ist #mensch hier noch nicht so weit wie in Metropolen wie München, Berlin, Hamburg oder Köln. #Mensch muss noch an vielen Fronten kämpfen!

Foto: Selfie Obertunte Jona Gold ist Mitinitiator*in

Am 22. Juli haben alle (queeren) „Häfler*innen“, Freund*innen und Unterstützer*innen die Chance, für Sichtbarkeit der Community zu sorgen. Für ihre Rechte zu demonstrieren, für eine tolerante Gesellschaft einzustehen. Und natürlich auch, um bunt und farbenfroh das Leben in all seiner Diversität zu feiern. Los geht es um 13 Uhr am Bahnhof Friedrichshafen, um 14 Uhr gibt es eine Kundgebung an der Uferpromenade mit Ständen, Musik, Kunst und auch Redebeiträgen. Das Motto ist „Wir lieben, wir leiden, wir existieren!“, auch die ernsten Themen werden nicht vergessen. Auf Social Media verraten die Organisator*innen: „Wir verstehen uns als politischen CSD im Gegenentwurf zu den kommerziellen CSDs. Bei uns gibt es keine Parteienstände. Dieses Jahr möchten wir vor allem auf die Situation der queeren Jugend-(Arbeit) am See und das TSG bzw. das enttäuschende Selbstbestimmungsgesetz aufmerksam machen.“ Die Forderungen wurden im Internet veröffentlicht, hier kannst du sie finden: www.instagram.com/lgbtqbodensee

Wofür steht „Christopher Street Day“? Jedes Jahr im Sommer gedenkt die LGBTIQ*-Community mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.

22.7., CSD in Friedrichshafen, Bahnhof Friedrichshafen, Franziskusplatz, Start gegen 13 Uhr, 14 Uhr Uferpromenade, queerpridefriedrichshafen@web.de, www.instagram.com/obertunte, www.instagram.com/lgbtqbodensee