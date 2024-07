CSD Pirna: Rekordteilnahme erwartet nach AfD-Debakel

× Erweitern CSD Pirna 2024

Prominente Unterstützung, auch von Hape Kerkeling, mobilisieren zur Teilnahme und bekunden Solidarität

Am 13. Juli 2024 feiert Pirna den 13. Christopher Street Day (CSD) unter dem Motto „VIELFALT VERBINDET“. Der Marktplatz wird zum Schauplatz eines bunten Straßenfests mit Musik, Reden und verschiedenen Aktionen, die die Vielfalt der sächsischen Kreisstadt zelebrieren.

Besonders bedeutungsvoll ist der diesjährige CSD Pirna aufgrund einer bemerkenswerten Geste der Solidarität seitens der örtlichen evangelischen Kirche. Nachdem die AfD, die im Stadtrat eine Mehrheit hält, es abgelehnt hatte, die Pride-Flagge zu hissen, übernahm die Kirche diese Aufgabe. Oberbürgermeister Tim Lochner, der der AfD nahesteht, sorgte für Aufsehen mit einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post, in dem er die Regenbogenfahne mit Hakenkreuzfahnen verglich. Die Kirche wies diesen Vergleich entschieden zurück und betonte die Solidarität mit bedrängten Menschen und den Kampf gegen Ausgrenzung.