Fotostrecke: CSD-Gottesdienst, Taufe und Entschuldigung

× Erweitern Foto: Kauffmann Studios Kirche Bischof Christian Stäblein tauft den schwulen ehemaligen Profi-Fußballer Marcus Urban

Foto: Kauffmann Studios Die Berliner St. Marienkirche

Der schwule Ex-Fußballprofi Marcus Urban wurde beim Gottesdienst am Vorabend des Christopher Street Days in Berlin getauft. Hier sind die Bilder.

Marcus Urban spielte in verschiedenen DDR-Nationalmannschaften und war Anfang der 1990er-Jahre Fußballprofi bei Rot-Weiß Erfurt. 2008 veröffentlichte der gebürtige Thüringer seine Biografie „Versteckspieler“, in der er sich als homosexuell outete. Ähnlich wie Thomas Hitzlsberger hoffte auch Urban, weitere Spieler würden seinem Beispiel folgen, um Homosexualität im Fußball zu etwas ganz Normalem zu machen. Heute ist Marcus Urban Geschäftsführer beim „Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft“ sowie Spielerberater bei GayPlayersUNITE und Sportbeauftragter im evangelischen Kirchenkreis Berlin Stadtmitte. Der CSD-Gottesdienst des evangelischen Kirchenkreises Stadtmitte hat eine langjährige Tradition. Seit 2012 findet der „Gottesdienst in multireligiöser Gastfreundschaft“ am Abend vor dem Berliner Christopher Street Day in der St. Marienkirche in Berlin Mitte statt. Kooperationspartner sind der LSVD Berlin-Brandenburg, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der CSD Berlin e. V.

× Erweitern Foto: Kauffmann Studios

× Erweitern Foto: Kauffmann Studios Gäste wie die Schwestern des „Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ waren herzlich willkommen und ausdrücklich eingeladen

Foto: Kauffmann Studios Der queere Jazzsänger Erik Leuthäuser trat musikalisch in Erscheinung

Evangelische Landeskirche bittet Community um Vergebung

Stellvertretend für die gesamte Kirchenleitung gab Bischof Christian Stäblein am Freitag eine entsprechende Erklärung ab, in der er queere Menschen um Vergebung gebeten wurden, dass sie im Kontext der Kirche diskriminiert und ausgegrenzt wurden. „In Übernahme der Verantwortung für das kirchliche Handeln in der Vergangenheit bekennen wir, dass wir einen für queer lebende Menschen jahrzehntelangen schmerzhaften Weg verantworten“, so Stäblein. „Wir erklären nachdrücklich und laut: Wir stehen als Kirchenleitung gemeinsam für eine Kirche der Vielfalt. Wir glauben, dass sie Gottes Wille entspringt. Alle Menschen sollen an unserer Kirche teilhaben und teilnehmen können.“

× Erweitern Foto: Kauffmann Studios Im Gottesdienst am Vorabend des Christopher Street Days wurde stellvertretend für die Kirchenleitung in einer Erklärung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) um Vergebung dafür gebeten, dass queere Menschen im Kontext der Kirche diskriminiert und ausgegrenzt wurden, Bildmitte: Superintendent Dr. Bertold Höcker