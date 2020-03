Keine Überraschung: Die Schwulen sollen Schuld an Corona sein!

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ sang Pippi Langstrumpf – und so manch Homophober stimmt mit ein, wenn mal wieder eine Wirtschaftskrise ansteht, ein Hurricane oder eine andere Katastrophe. Denn in solchen Zeiten der Community die Schuld zu geben, gehört in manchen Kreisen zum guten Ton. Da ist es auch kein Wunder, dass nun die ersten Kandidaten ihre Meinung äußern, dass queere Menschen am weltweiten Ausbruch von Covid-19 Schuld sein sollen.

Foto: עידן מזור - המצלמה שלי / Public Domain / wikimedia.org Rabbi Meir Mazoz Wird wohl keinen CSD besuchen: Rabbi Meir Mazuz

Laut der Tageszeitung Israel HaYom machte der Rabbi Meir Mazuz am Samstag die Queercommunity für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. Er behauptete, CSD-Paraden seien Veranstaltungen wider der Natur – und wenn sich jemand gegen die Natur wehre, würde sich derjenige rächen, der die Natur geschaffen habe.

Dass Covid-19 im Iran bislang rund 200 Menschenleben kostete, erklärte der Rabbi mit dem Hass des Irans gegen Israel. In der Gedankenwelt von Meir Mazuz gibt es in arabischen Ländern keine queere Strukturen, keine Homosexualität, keine Paraden. Deshalb seien diese Länder verschont worden, behauptete Mazuz am Samstag. Es habe dort bis jetzt nur einen Fall gegeben – diese Info ist allerdings nachgewiesen falsch.

In der Folge hagelte es Kritik von queeren Organisationen, aber auch jüdischen Verbänden und modernen orthodoxen Gruppen. So erklärte die zionistische Bewegung Ne’emanei Torah Va’Avodah in einer Stellungnahme:

„Diese Zeit der Not zu nutzen, um gegen die LGBT-Gemeinschaft aufzuhetzen, ist inakzeptabel. Der Versuch, die Menschen zur Rückkehr zur Religion zu bewegen, darf nicht für den Preis des Schadens anderer erfolgen.“

Unterstützung aus den USA

× Erweitern Foto: usa.church Steven Andrew Steven Andrew ruft die USA auf, Buße zu tun

Christliche Zustimmung zu den Thesen des Rabbi gibt es aus den USA: Auch der christliche Prediger Steven Andrew instrumentalisiert den Virus für queerfeindliche Hetze. In einer Pressemitteilung auf der Webseite christiannewswire erklärte der Prediger den Monat März kurzerhand zum „Bußemonat für LGBT-Sünden“.

Gott zu gehorchen schütze Menschen vor Krankheiten wie dem Coronavirus, behauptet Andrew – Beweise bleibt er schuldig. Doch es sei höchste Zeit, Buße zu tun für die Sünden der queeren Community, falsche Götter, Abtreibung und andere Vergehen – dafür würde Gott das gesamte Land vor dem Virus beschützen. Immerhin, so Andrew, lehre die Bibel, dass Homosexuelle ihre Seele verlören und Gott LGBT-Gemeinschaften zerstöre.