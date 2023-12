Diese Stars haben sich 2023 geoutet

Auch 2023 haben sich zahlreiche Stars als schwul, lesbisch, bi, pansexuell, queer, trans oder nichtbinär geoutet. Zehn von ihnen aus den Bereichen Sport, Kultur und Politik stellen wir euch vor.

Der tschechische Fußballspieler Jakub Jankto hat sich als erster aktiver Nationalspieler der Männer als schwul geoutet. „Wie jeder andere möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken“, sagte der Sportler am 13. Februar in einem 44-sekündigen Videoclip auf Instagram.

Jankto, der momentan vom spanischen Erstligisten FC Getafe an den AC Sparta Praha ausgeliehen ist, hat die volle Unterstützung seines Vereins. „Jakub hat offen mit der Vereinsführung, dem Trainer und den Mitspielern über seine sexuelle Orientierung gesprochen. Du hast unsere Unterstützung. Lebe dein Leben, Jakub. Alles andere ist unwichtig.“

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Coming-outs sind im Machosport American Football – genauso wie im Fußball – äußerst selten. Daher war der Schritt von Trainer Kevin Maxen von den Jacksonville Jaguars so wichtig. Maxen outet sich im Juli, um offen mit seinem Freund zu leben und andere dazu zu inspirieren, ihr wahres Ich zu leben. Es nervte ihn, dass andere Coaches über ihre Partnerinnen reden konnten, er aber seinen Freund Nick geheim halten musste. „Ich fühlte mich schuldig, weil ich nicht dasselbe tun konnte, weil ich mich selbst im Stich gelassen habe“, so Maxen.

Mit seinem Coming-out ist Kevin Maxen der erste männliche offen homosexuelle Coach in der NFL. Dafür ehrte ihn Outsports als „Person des Jahres 2023“.

× Erweitern Foto: instagram.com/kmax3824 Mit Freund Nick (re.) steht Kevin Maxen (li.) vor dem Badezimmerspiegel und lächelt für die Kamera. Seit fast drei Jahren sind die beiden schon ein Paar.

Der in der Dominikanischen Republik geborene Pitcher bei den Chicago White Sox verriet im Februar über Instagram, dass er schwul ist. Seinem Post stellte der MiLB-Spieler einen Disclaimer mit einer Warnung an alle homophoben Menschen voran: „Wenn du homophob bist, ist dieser Beitrag vielleicht nicht für dich oder vielleicht gerade doch, damit du sehen kann, dass wir alle gleich sind... 🙌🏽 “

Für das öffentliche Coming-out habe er sich entschieden, „weil ich eine Inspiration für diejenigen sein will, die wie ich da draußen sind und für ihre Träume kämpfen. Bitte hört nicht auf diese dummen Dinge, die die Leute über uns sagen, kämpft für eure Träume, glaubt an euch selbst und versucht es“.

× Erweitern Quelle: instagram.com/andersoncomas10 Anderson Comás ist voller Lebensfreude.

Er ist einer der erfolgreichsten schwulen Rapper der Welt: Lil Nas X. Anfang Januar richtete sich Lil Nas X an seine Millionen Follower auf X (vormals Twitter) und fragte, wie sie sich fühlen würden, wenn er sich als bi outen würde: „Wärt ihr alle sauer auf mich, wenn ich denken würde, dass ich ein bisschen bisexuell bin“, schrieb der 24-Jährige, der sich 2019 als schwul geoutet hatte. Etwas später versprach er: „Das war mein letztes Coming-out, ich verspreche es.“

Im September musste die Premiere einer (Tour-)Dokumentation namens „Lil Nas X: Long Live Montero“ über ihn 20 Minuten verschoben werden, da beim Filmfestival in Toronto eine Bombendrohung einging. Wie sich später herausstellte, war die Bombendrohung nicht gegen den Sänger gerichtet, es sei eine „allgemeine Bedrohung“ gewesen.

× Erweitern Foto: Angela Weiss / AFP Lil Nas X posiert im Presseraum während der MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newark, New Jersey, am 12. September 2023.

In all ihren Lieder setzt sich die Singer-Songwriterin mit persönlichen Themen auseinander und verpackt sie in leisen Vocals, mal mit und mal ohne Elektro-Beats. Mit „No Time to Die“ (2020) ist die 2001 geborene Billie die jüngste Künstlerin, die je einen offiziellen James-Bond-Titelsong geschrieben und aufgenommen hat. Und sie steht auf das eigene Geschlecht: In einem Interview mit Variety am 13. November teilte Billie offen ihre Erfahrungen und Gefühle mit und erklärte, sie fühle sich zu Frauen hingezogen.

Seitdem ist Billie Eilishs Followerzahl um einen sechsstelligen Wert gesunken. Allein 45.000 Personen entfolgten ihr, nachdem sie ihr Coming-out während eines Interviews auf dem roten Teppich bei der Hitmakers-Veranstaltung von Variety erneut bestätigt hatte. Im Nachgang meldete sich Billie Eilish auf Instagram zu Wort. Ihrer Meinung nach wurde das Thema zu sehr in den Vordergrund gerückt.

„Danke ‚Variety‘ für meine Auszeichnung und auch dafür, dass ihr mich um elf Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über irgendetwas anderes zu reden, das wichtig ist. Ich mag Männer und Frauen, lasst mich bitte damit in Ruhe, wen kümmert’s“.

× Erweitern Foto: Michael Tran / AFP Billie Eilish beim Variety Hitmakers Brunch am 2. Dezember 2023 im NYA WEST in Los Angeles, Kalifornien.

Im Juni postete der 28 Jahre junge Musiker Lauv (mit bürgerlichem Namen Ari Staprans Leff) auf seinem TikTok-Kanal ein Selfie und dazu den Satz: „I’m gay but I’m not gay but I’m gay but I’m not gay“.

Das erinnert etwas an Diplos „Nicht-Coming-out“. Der Produzent, der schon mit Sia und Madonna arbeitete, outete sich im März im Podcast „High Low“ gegenüber Emily Ratajkowski als „nicht nicht schwul“. Diplo erklärte, dass er „nicht definieren will, dass [er] schwul ist“, und fügte hinzu: „Ich denke, die beste Antwort, die ich habe, ist, dass ich nicht nicht schwul bin. Es gibt ein paar Typen ... mit denen ich ausgehen könnte, was den Lebenspartner angeht.“

× Erweitern Foto: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP US-GQ-MEN-OF-THE-YEAR-PARTY-2023-ARRIVALS Diplo auf der GQ Men of the Year Party 2023 in der Bar Marmont in Los Angeles, Kalifornien (16. November 2023).

Auch Lauv schrieb auf TikTok: „Muss es so eine große Sache sein? Ich habe noch nicht viel gemacht, außer zu küssen, also möchte ich nicht zu früh handeln, aber ich fühle Dinge und möchte nicht so tun, als ob ich es nicht täte.“

× Erweitern Foto: Valerie Macon / AFP Lauv am 8. Juni 2023 bei der US-Premiere von "Elemental" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, Kalifornien.

Sowohl Diplo als auch Lauv wollen eben nicht „nur“ schwul sein. Ihre Sexualität ist vielfältig. Und für Sichtbarkeit und Toleranz können diese beiden Musiker damit auch sorgen.

Einer der Macho-Hingucker der britischen Reality-TV-Sendung „Geordie Shore“, die seit über zehn Jahren Zuschauer*innen beglückt und bei uns via MTV zu sehen ist, hatte 2023 sein schwules Coming-out: Grant Coulson. Auf OnlyFans zeigt Coulson seitdem alles, was er zeigen will. Nicht umsonst: Man muss dem Sportlichen natürlich Geld zahlen, es ist jetzt ja sein Job. Den Kolleg*innen von The Mirror soll er laut out.com dazu Folgendes gesagt haben: „Ich denke jeder, auch ich, hat seinen eigenen Weg, die Sexualität herauszufinden und sich damit vertrauter zu machen.“ Stimmt. Aber gleich so? Etwas harmloser ist ein Content auf Instagram, schaut mal hier: www.instagram.com/grantjosecoulson

× Erweitern Foto: instagram.com/grantjosecoulson Verträumt guckt der frischgebackene Only-Fans-Star in die Ferne ...

Franz Herzog von Bayern stellte am 21. April seine Memoiren vor und dabei gleich noch seinen Lebenspartner, den Juristen und Alternativmediziner Thomas Greinwald, mit dem er seit über 40 Jahren zusammen ist. Geheim gehalten hat er seinen Thomas freilich nicht, aber eben auch nicht SO präsentiert wie jetzt. „Man muss auch nicht mehr so viel darüber reden, sonst macht man es wieder zu etwas Besonderem“, sagte Franz Herzog von Bayern in einem Interview. Und dennoch: Sichtbarkeit ist wichtig, wir feiern das!

× Erweitern Foto: Christof Stache / AFP Herzog Franz von Bayern und sein Lebenspartner Thomas Greinwald bei den Bayreuther Festspielen 2022

Zwei Coming-outs von Regierungsmitgliedern innerhalb eines Monats – vielleicht der größte Hoffnungsschimmer, auf den Frankreichs zerrüttete Jugend so lange warten musste.

Die 33-Jährige Sarah El Haïry ist Mitglied in der 2007 gegründeten Partei „Mouvement démocrate“ (Demokratische Bewegung) und war ab 2022 Staatssekretärin für Jugend im Bildungsministerium. Seit 2023 ist El Haïry Staatssekretärin für Biodiversität beim Minister für ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt. In einem Interview am 8. April gab sie als erstes weibliches Mitglied einer Pariser Regierung eher beiläufig bekannt, dass sie auf Frauen steht.

× Erweitern Foto: Pascal Lachenaud / AFP Sarah El Haïry am 12. September 2023.

Ebenfalls kein abendfüllendes Thema aus seiner sexuellen Orientierung wollte wenige Wochen davor der französische Arbeitsminister Olivier Dussopt machen. Am 24. März erklärte Dussopt in einem Interview mit dem Magazin Têtu, er spreche zwar zum ersten Mal öffentlich über seine Homosexualität, habe sich aber in der Vergangenheit offen für die Ehe für alle und LGBTIQ*-Rechte ausgesprochen.

× Erweitern Foto: Bertrand Guay / AFP Olivier Dussopt verlässt nach der wöchentlichen Kabinettssitzung (Conseil des Ministres) den Elysée-Palast in Paris (27. September 2023).

Ein weiteres Land wird schwul regiert: Xavier Espot Zamora, der bereits seit 2019 Ministerpräsident des Zwergstaates Andorra ist, hat sich im Herbst als schwul geoutet. Seine sexuelle Orientierung habe er nie versteckt, sagte er in einem Interview mit Ràdio Nacional d'Andorra. Er sei nur nie danach gefragt worden: „Wenn ich nicht gefragt werde, muss ich es auch nicht sagen, denn es bestimmt nicht meine ganze Person und noch weniger meine persönliche Politik. Aber gleichzeitig denke ich, dass es kein Problem sein sollte, es auszusprechen.“

Mit dem Coming-out reiht sich der 43-Jährige als achtes geoutetes Staats- oder Regierungsoberhaupt in der Weltgeschichte ein. Die anderen stehen ebenfalls alle an der Spitze kleinerer europäischer Staaten oder tun dies immer noch.