Drei deutsche Städte unter den Top Ten der sexuell liberalsten Städte der Welt

In welchen Städten kann Sexualität besonders frei ausgelebt werden? Diese Frage haben sich das LUST-Magazin und das Erotik-Portal Erobella gestellt. Köln, Berlin und Hamburg haben es auf dieser Liste ziemlich weit nach oben geschafft.

Insgesamt 27 Großstädte weltweit haben das Magazin LUST und das Erotikportal Erobella für den „Sexually Liberal City Index“ auf ihre sexpositive Einstellung hin untersucht. In insgesamt zehn Kategorien wurden Punkte vergeben – zum Beispiel für die Dichte an Erotik-Shops oder Bars für die LGBTIQ*-Community.

Zehn verschiedene Kriterien wurden bewertet

Außerdem wurde zum Beispiel geprüft, ob es Antidiskriminierungsgesetze gibt, ob regelmäßig LGBTIQ*-Events stattfinden oder ob geschlechtsangleichende Operationen erlaubt sind. Ein weiteres Kriterium: Wie geht die Stadt mit Sexarbeit um? All das floss in die Bewertung ein.

Das Ergebnis: Die sexpositivste Stadt der Welt ist San Francisco mit 72,5 von 100 möglichen Punkten. Auf Platz zwei folgt Amsterdam mit 71,4 Punkten. Den dritten Platz nimmt Köln mit 61,9 Punkten ein.

„Insgesamt spiegeln die Ergebnisse der Studie wider, wie wichtig es ist, ein Umfeld zu schaffen, das sexuelle Freiheit und Vielfalt fördert“, so die Macher*innen der Studie.

Auch Berlin und Hamburg in den Top 10 – Köln als Vorbild

Drei deutsche Städte schafften es unter die Top Ten: Neben Köln auf Platz 3 sind das Berlin auf Platz 7 mit 51,3 Punkten und Hamburg auf Platz 10 mit 48,3 Punkten.

Dass Deutschland mit gleich drei Städten in den Top Ten vertreten ist, beweist den Autor*innen der Studie, „wie sexpositiv und weltoffen das Land geworden ist“. Insbesondere Köln sei „zu einem echten sexpositiven Vorbild für die Welt geworden“.

London nur auf Rang 22, Vorjahressieger New York auf Platz 19

Auf Platz 4 landete die portugiesische Hauptstadt Lissabon, gefolgt von Vancouver in Kanada und Barcelona. Wien schaffte es mit 49,8 Punkten auf den achten Platz – knapp vor Paris. Die italienische Hauptstadt Rom schaffte es nur auf Platz 21, London sogar nur auf Platz 22.

Der Vorjahressieger New York belegte in diesem Jahr nur Platz 19. Das liege aber nicht daran, dass es in der Millionenstadt weniger sexpositives Leben gebe, betonen die Macher*innen der Studie – die Konkurrenz sei weltweit einfach stärker geworden.