EM mit Regenbogen in München

× Erweitern Foto: Christof Stache / AFP

Der Schriftzug der Allianz Arena wird für die Dauer der Fußballeuropameisterschaft abgehängt und restauriert. Die ersten drei Buchstaben werden für den CSD dann in Regenbogenfarben foliert und auf dem Odeonsplatz in München installiert. Sie ergeben das Wort ALL und symbolisieren damit die Bedeutung von Zusammenhalt und Gemeinschaft für eine vielfältige Demokratie.

Expand Foto: Christof Stache / AFP

„Als globales Unternehmen mit Hauptsitz in München ist es uns wichtig, in der Stadt präsent zu sein und in Zeiten zunehmender Polarisierung ein Zeichen der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu setzen. ALL heißt für uns: Wir sind für alle da. Für unsere Mitarbeitenden, unsere Kundinnen und Kunden und unsere Partner.“ Bernd Heinemann, Chief Strategy, Marketing and Distribution Officer der Allianz SE

Die Buchstaben der Allianz Arena werden am 21. Juni ab 6 Uhr auf dem Odeonsplatz aufgestellt und bleiben bis zum 24. Juni ein Teil des Münchner Stadtbildes. Auch die Allianz Arena selbst setzt am Samstag, 22. Juni und am Sonntag, 23. Juni ein Zeichen für die Rechte der LGBTIQ*- Gemeinschaft und wird ab circa 20:30 Uhr in Regenbogenfarben beleuchtet. Organisiert wurde die Aktion – ebenso wie die Teilnahme am CSD – durch das Mitarbeiternetzwerk Allianz Pride und läuft dieses Jahr unter dem Motto „All together, we win“. Das Motto ruft zu mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auf und spielt auf die verbindende Funktion des Sports an sowie auf die langjährige Partnerschaft der Allianz mit den Olympischen und Paralympischen Bewegungen.