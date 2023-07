Empörung über erneute Grabschändungen gegen die LSBTIQ-Community

In Berlin und Hamburg sind erneut Gräber von Menschen aus der LSBTIQ*-Community Opfer von respektlosen Taten geworden. Die Vorfälle werfen einen Schatten auf das Gedenken und die Solidarität gegenüber Verstorbenen, die bereits viel zu früh und teilweise auch wegen der gesellschaftlichen Ausgrenzung von uns gegangen sind.

Unwürdige Vorfälle in Berlin: Grab von trans Frau Ella erneut geschändet

× Erweitern Foto: Screenshot YouTube / Offener Kanal Magdeburg Mehr zu Ellas Geschichte und zu den mehrfachen Grabschändungen findest du ➡️ HIER

In Berlin wurde das Grab von Ella, die sich im September 2021 auf dem Alexanderplatz das Leben nahm, erneut geschändet. Unbekannte umspannten die Grabstätte auf einem Friedhof im Bezirk Lichtenberg mit Feuerwehrabsperrband und hinterließen ein beleidigendes „Warnsymbol“. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, da die Ruhestörung der Totenruhe eine strafbare Handlung darstellt.

Leider ist dies nicht das erste Mal, dass das Grab dieser trans Frau Ziel von Schändungen wurde. In der Vergangenheit wurden bereits beleidigende Gegenstände auf der Grabstätte abgelegt, und im April wurde sogar eine Gummibrust dort hinterlassen. Diese fortgesetzten Taten der Respektlosigkeit sind inakzeptabel und beleidigen nicht nur die Verstorbene, sondern auch ihre Angehörigen und die LSBTIQ*-Community als Ganzes.

Verstörende Tat in Hamburg: QR-Code an Gedenkstätte gestohlen

× Erweitern Fotos: Memento e.V. Die geschändete Stele auf dem Ohlsdorfer Friedhof

Auch in Hamburg wurde eine Gedenkstätte für diejenigen, die an HIV/AIDS verstorben sind und für die Mitglieder der LSBTIQ*-Community, zum Ziel von Vandalismus. Ein kürzlich aufgestelltes Schild mit einem QR-Code an der Grabstätte des Vereins „Memento e.V.“ wurde gewaltsam abgerissen und entwendet. Diese Gedenkstätte sollte ein Ort des Gedenkens und der Solidarität sein, um an das Leben und die Geschichten dieser Menschen zu erinnern. Bereits im vergangenen Jahr war an selbiger Grabstätte eine gut befestigte Regenbogenfahne mit Gewalt abgerissen und gestohlen worden.

Es ist zutiefst bedauerlich, dass es Menschen gibt, die keine Achtung vor der Erinnerung und den Gefühlen der Hinterbliebenen haben. Diese feige Handlung verletzt das Andenken an Verstorbene und unterstreicht die Notwendigkeit, dass Toleranz und Respekt in unserer Gesellschaft noch immer nicht selbstverständlich sind.

Aufruf zu Respekt und Achtsamkeit

Es ist an der Zeit, dass wir uns als Gesellschaft zusammenschließen und ein Zeichen gegen jegliche Form von Diskriminierung und Respektlosigkeit setzen. Gedenkstätten sind Orte des Friedens und der Erinnerung, die wir respektieren und schützen sollten. Die LSBTIQ*-Community hat wie alle anderen auch das Recht auf Würde und Anerkennung.

Die Polizei bzw. der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen, und es ist zu hoffen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Doch die Gesellschaft als Ganzes muss ebenfalls ein Umdenken anstreben und eine Kultur der Toleranz und des Respekts fördern. Nur so können wir sicherstellen, dass sich solch verachtenswerte Vorfälle nicht andauern wiederholen und wir als Gesellschaft zusammenwachsen, statt uns durch Hass und Intoleranz zu spalten!