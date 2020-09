Fotos und Videos: Erster deutsch-polnischer CSD ein voller Erfolg

× 1 von 4 Erweitern Foto: Dana und Thilo Wetzel AHA-Regeln eingehalten! × 2 von 4 Erweitern Foto: Dana und Thilo Wetzel Regenbogenbrückenschlag Frankfurt – Oder – Slubice × 3 von 4 Erweitern Foto: Dana und Thilo Wetzel Abstand beim Frankfurt-Slobice-Pride × 4 von 4 Erweitern Foto: Dana und Thilo Wetzel Prev Next

Gemeinsam gegen den Hass: Beim ersten gemeinsamen CSD der Grenzstädte Frankfurt/Oder und Słubice demonstrierten am Wochenende die deutsche und polnische Queercommunity mit vereinter Stärke gegen die schwierige Situation für polnische Queers. Es war der erste grenzübergreifende CSD für Polen und Deutschland.

Im Vorfeld hatten queere Organisationen aus beiden Ländern sowie politische Parteien wie die LINKE deutsche Aktivist*innen aufgerufen, sich anzuschließen (wir berichteten). Und sie kamen! Insgesamt rund 800 Menschen marschierten am Samstag in voller Einigkeit durch die Doppelstadt. Mit regenbogenbunten Plakaten und Bannern – und mit Masken und Sicherheitsabstand.

Die Demonstration hatte zwei Ziele: Sie wollte auf die kaum bis gar nicht vorhandene Sichtbarkeit und Infrastruktur für queere Menschen in beiden Teilen der Doppelstadt aufmerksam machen - und Solidarisierung mit der LGBTIQ*-Community in Polen zeigen. Queere Menschen sind in den letzten Monaten durch die hetzerische, queerfeindliche Politik der Regierungspartei PiS immer stärker zu Ausgegrenzten und Geächteten geworden. Alles zur aktuellen Situation in Polen findet ihr hier.

Das Motto des gemeinsamen CSDs lautete: „Liebe ohne Grenzen / Miłość bez granic“.