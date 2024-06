Die besten und schlechtesten Länder für queere Arbeitnehmende!

× Erweitern Foto: Freepik/ fauxels Arbeitsteam

Eine neue Studie der European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) beleuchtet die Herausforderungen und Fortschritte hinsichtlich der Arbeitsumgebung für LGBTIQ*-Arbeitnehmende in Europa. Während einige Länder als Vorreiter in Sachen Inklusivität und Sicherheit gelten, gibt es andere, in denen queere Arbeitnehmende weiterhin mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Spitzenreiter: Schweden, Malta und Dänemark

Schweden führt die Liste der inklusivsten Länder für LGBTIQ*-Arbeitnehmende an. Mit einem hohen „Offenheits-Score am Arbeitsplatz“ von 7.59, einem „Gleichstellungs-Score am Arbeitsplatz“ von 9.66 und einem „Sicherheits-Score“ von 9.66 erreicht Schweden eine Gesamtbewertung von 8.97. Dieses Ergebnis reflektiert die umfassenden Antidiskriminierungsgesetze und die hohe soziale Akzeptanz, die es queeren Arbeitnehmenden ermöglichen, sich sicher und wertgeschätzt zu fühlen.

Malta und Dänemark folgen dicht dahinter, wobei beide Länder ebenfalls hohe Bewertungen in den Bereichen Arbeitsplatzgleichheit und Sicherheit erzielen. Malta, mit einem „Offenheits-Score am Arbeitsplatz“ von 9.31 und einem „Sicherheits-Score“ von 9.31, erreicht insgesamt 8.85 Punkte. Dänemark punktet besonders im Bereich Arbeitsplatzgleichheit und erreicht insgesamt 8.74 Punkte.

Überraschende Platzierungen

Einige Länder, die in anderen Bereichen oft hoch bewertet werden, schneiden in Bezug auf die Inklusivität für LGBTIQ*-Arbeitnehmende überraschend schlecht ab. Das Vereinigte Königreich, trotz fortschrittlicher Gesetze und breiter sozialer Akzeptanz, zeigt immer noch bemerkenswert hohe Diskriminierungsraten am Arbeitsplatz. Viele LGBTIQ*-Arbeitnehmende berichten von anhaltender Diskriminierung und mangelnder Unterstützung durch Arbeitgeber. Auch Frankreich, bekannt für seine umfassenden Bürgerrechte, zeigt in der Studie, dass viele LGBTIQ*-Arbeitnehmende weiterhin mit Diskriminierung und Vorurteilen konfrontiert sind, insbesondere in konservativen Arbeitsumfeldern.

Länder mit erheblichen Herausforderungen