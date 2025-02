Evangelikaler Pastor scheitert am Bundeslurch

Expand „Wenn es ein Bundesamt für magische Wesen gibt, dann gibt es Hexen, Drachen und Vampire in Deutschland. Alles andere würde bedeuten, es gäbe eine deutsche Behörde ohne Sinn und Zweck. Allein der Gedanke stellt schon eine Ordnungswidrigkeit an sich dar!” Edmund F. Dräcker, Präsident des Bundesamtes für magische Wesen ➡️ bundesamt-magische-wesen.de

Barbra Streisand ist Namensgeberin eines soziologischen Kommunikations- und Marketingprinzips: Umso mehr etwas aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden soll, desto größer wird die öffentliche Aufmerksamkeit. Der Streisand-Effekt: Niemand kannte Samuel Fernando Walker. Jedenfalls niemand oder nur wenige außerhalb einer weltweit agierenden christlichen Bewegung mit Missionsauftrag gegen alles Queere, den Evangelikalen mit ihren medialen (z.B. Frank Schirmacher) und politischen (Storch, Trump) Wurmfortsätzen in der ganz rechten Ecke.

Die Ecke mit den schmuddeligen Büchern

Das „Bundesamt für magische Wesen” in Bonn ist ein Projekt der schwulen Buchhändler und Aktivisten Frank Lotz und Klaus Maresch. Als Fans von Fantasy-Literatur listen sie im Kampf gegen religiösen Fundamentalismus in ihrem Online-Shop auch Bücher der Theologie. In der vor der nichtmagischen Jugend geschützten Abteilung „FMSK 18 Religiöses” zu finden:

„Jonathan Edwards und Charles Finney, Unterschiedliche Theologien der Erweckung im Spannungsfeld zwischen göttlicher und menschlicher Kraft: Ein Weckruf zur Aufarbeitung evangelikaler Geschichte”, 2021 von besagtem Pastor Walker veröffentlicht.

Wie eingangs erwähnt, fand der Mann das gar nicht lustig. Er rief in Bonn an und drohte laut Maresch mit dem ganzen Besteck des Rechtsstaates.

Der deutsche Buchmarkt, die Buchpreisbindung ...

Maresch blieb amtlich. Sehr amtlich:

„Er bekam dann die üblichen - seeeehr freundlich und zuvorkommend formulierten - Infos zum Thema Meinungs- und Religionsfreiheit, Freiheit von Kunst, Kultur und Satire und schäumte weiter. Dann kam eine E-Mail, dass er sein Buch aus dem Handel genommen hätte - wegen uns! Ernsthaft. Und wegen Datenschutz, sowie angeblicher Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte sollen wir jetzt, da sein Buch ja nicht mehr erhältlich ist, sein Buch und das Autorenporträt von unseren Seiten nehmen. Aber unser Salachrist hat nicht damit gerechnet, dass die Wege des Buchhandels unergründlich sind. Und da er das Buch aus dem Handel genommen hat, ist die Buchpreisbindung aufgehoben.”

... und eine unverhoffte Einnahmequelle

Die schwule Gruppe um den Bundeslurch kann jetzt die unerwarteten Früchte der Arbeit des Herrn ernten. Die schnell erworbenen gebrauchten Restexemplare des Werkes können jetzt zu einem „wahrlich fantastischen Gebrauchtpreis” zugunsten der Arbeit des Bundesamtes verkauft werden.

Da inzwischen sogar Google zu Herrn Walker und seinem Buch fast nur noch Bundesamtlinks einfallen – Streisand grüßt – erhofft sich Maresch genug Sondereinnahmen, um das nächste Fotoshooting noch besser ausstatten zu können.

Da haben sich doch wieder ein paar Hogwarts-Schüler in die Abteilung „FMSK 18 Religiöses" geschlichen!

Bis 2045 sollen unter anderem dadurch immerhin 40 Prozent der männlichen blonden Jugend schwul gemacht werden. Eine große Aufgabe, die nur mit magischen Kräften zu erfüllen ist! Danke, oh Herr Pastor!