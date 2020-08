Evangelische Kirche: Erster „175er“-Pfarrer wird rehabilitiert

2002 hob der Bundestag die nationalsozialistischen Unrechtsurteile des menschenverachtenden §175 auf, erst 2017 folgten Aufhebung und Entschädigung für die schwulen und lesbischen Opfer nach 1945. Kurz nachdem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) überraschend Entschädigungen und Rehabilitation dienstrechtlicher Folgen eines §175-er-Verfahrens gegen Bundeswehrangehörige für September in Aussicht stellte, folgt nun am 1. September die erste Wiedergutmachung für einen entlassenen Pfarrer der „Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)“.

Foto: ekbo.de Bischof Dr. Christian Stäblein

„In dem Gottesdienst mit Bischof Dr. Christian Stäblein soll das öffentliche Ansehen von Friedrich Heinrich Klein wiederhergestellt werden, der in der Nazizeit als Pfarrer der Immanuelgemeinde wegen Homosexualität verurteilt und entlassen wurde.“ Immanuelgemeinde, Berlin Prenzlauer Berg

2018 wurde der Leidensweg von Pfarrer Klein auf Druck des Gemeindekirchenrates der Immanuel-Gemeinde aufgearbeitet (der erschütternde Bericht weiter unten im Artikel) – gleichzeitig gefordert, andere mögliche Fälle aufzuspüren und das begangene Unrecht ebenfalls anzuerkennen. Die Rehabilitierung von Pfarrer Klein dürfe nur der erste Schritt sein, nun sei die Aufarbeitung der ganzen dunklen Vergangenheit im Kirchenrecht während der Nazi-Zeit dringend nötig, fordert der Gemeindekirchenrat inzwischen.

Kirche setzt ein unmissverständliches und klares Zeichen gegen homophobe und rassistische Ressentiments

„Die Evangelische Kirche ist dringend aufgefordert, Forschungsarbeit zu dem Thema der in der Nazi-Zeit entlassenen Pfarrerinnen und Pfarrer zu leisten und alle Betroffenen umgehend zu rehabilitieren“, sagt Uta Motschmann, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats der Immanuel-Kirchengemeinde in der begleitenden Presseerklärung. Der Staat habe seine Aufgabe hinsichtlich des §175 inzwischen spät, aber in vielfacher Weise wahrgenommen, „nun steht die gebotene kirchenrechtliche Rehabilitierung an“, so Motschmann weiter. Es sei gerade angesichts der aktuell wieder aufkommenden homophoben und rassistischen Ressentiments dringend erforderlich, dass „unsere Kirche ein unmissverständliches und klares Zeichen setzt“.

1.9., Gottesdienst zum Gedenken an Pfarrer Friedrich Klein, Immanuelkirche, Immanuelkirchstr.1, Berlin, 19.30 Uhr, schriftliche Anmeldung ausschließlich per E-Mail an gemeindeleitung@immanuelgemeinde.de erforderlich

Hintergrund: Verfolgung, Verhaftung und Tod von Pfarrer Friedrich Klein

1942 wurde der seit 1935 an der Immanuelkirche diensthabende Pfarrer Friedrich Klein vom Reichskriegsgericht wegen Verführung eines 19 Jahre alten (Volljährigkeit damals mit 21 Jahren) Mannes zu „widernatürlicher Unzucht“ zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. 1942 wurden insgesamt 3963 Männer Opfer des dazu auch bei Klein angewandten §175. Ein Jahr zuvor im Juni war der am 3.August 1905 in Homburg (Saar) als Sohn eines Musiklehrers geborene Friedrich Heinrich Klein zum Dienst in der Wehrmacht eingezogen worden. Nachdem er drei Jahre zuvor einen Gottesdienst für den oppositionellen und verhafteten Pfarrer Johannes Schwartzkopff von der Immanuelgemeinde abgehalten hatte. Schwartzkopff war wegen seiner Aktivitäten für die „Bekennende Kirche“ in die Mühlen der NS-Gesinnungsrichter geraten.

× Erweitern Foto: OTFW, CC BY-SA 3.0 Gedenktafel für Johannes Schwartzkopff vor der Immanuelkirche

Die NS-Justiz ermittelte bereits damals gegen Klein. 1941 kam er zur Wetterfunkempfangsstelle 4, einer „besonderen Verwendung“ quasi als Dolmetscher beim Abhören des Funk- und Telefonverkehrs der Alliierten. Dazu musste Klein auch oft ins Ausland. Bei einem Heimataufenthalt in Berlin wurde Klein im Dezember 1941 festgenommen wegen des Verdachts der „widernatürlichen Unzucht" mit dem damals 19-jährigen Unteroffizier Karl-Heinz Scheuermann.

„Personalakte als einzige der an der Immanuelkirche tätigen Pfarrer im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv nicht mehr auffindbar“

Friedrich Klein wurde vom Feldkriegsgericht des Höheren Kommandeurs der Luftnachrichtenschule im März 1942 zunächst wegen Mangels an Beweisen freigesprochen, der jüngere Mann auch. Im Herbst 1942 wurden aber beide Urteile kassiert und ihr Fall an das Reichskriegsgericht überwiesen. Denn Adolf Hitler hatte gegen die angebliche „Pest der Homosexualität“ gegeifert und „rücksichtslose Strenge“ gefordert. Ende November 1942 wurde Klein dann vom Reichskriegsgericht wegen „Verführung eines Mannes unter 21 Jahren zur Unzucht“ zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Kurz darauf wurde Klein vom kirchlichen Konsistorium der Mark Brandenburg unter Verlust seiner geistlichen Rechte und Bezüge aus dem Kirchendienst entfernt. Die Kirchenleitung teilte ihm mit, dass er ab sofort „aus dem Dienst ausgeschieden“ sei. Und weiter: „Sie haben damit den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf Versorgung, sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen, und die Rechte des geistlichen Standes verloren.“

Heute ist Kleins Personalakte als einzige der an der Immanuelkirche tätigen Pfarrer im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv nicht mehr auffindbar. Und die 1943 mit Kreuz im kirchlichen Stempel besiegelte Entscheidung ist bis heute nicht aufgehoben worden.

„Bewährung im Fronteinsatz“

Klein kam ins Gefängnis Torgau. Im Juli 1944 wurde ihm die Möglichkeit der „Bewährung im Fronteinsatz“ angeboten und er wurde einem Bewährungsbataillon zugeteilt. Offenbar kam er an die vorderste Ostfront. Danach war sein Schicksal ungeklärt. Klein wurde erst 1975 per 31. Dezember 1945 für tot erklärt. Allerdings hat der auf Homosexualität und Nationalsozialismus spezialisierte Berliner Historiker und Publizist Günter Grau inzwischen in Archiven herausgefunden, dass Klein schon wenige Tage nach seiner Verlegung an die Front unweit vom damaligen Leningrad (St. Petersburg) unter nicht näher bekannten Umständen umgekommen ist.

× Erweitern Foto: Yahont / Gemeinfrei Deutsche Kriegsgräberstätte Sologubowka

Als „vermisst seit 1. August 1944“ ist der entlassene Pfarrer aus Berlin im Gedenkbuch der weltweit größten deutschen Kriegsgräberstätte Sologubowka, etwa 70 Kilometer südöstlich von St. Petersburg entfernt, verzeichnet. *Immanuelgemeinde