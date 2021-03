Nach Trennung Hochzeit: Ex-Mönch heiratet Mann

Anselm Bilgris kann seine Sexualität endlich ausleben: Nach jahrelanger Vertuschung im katholischen Kloster trennte er sich von seiner bisherigen Religionsgemeinschaft, um heiraten zu können.

Anselm Bilgris hat mit seinen 67 Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich: Er war über dreißig Jahre lang Benediktinermönch im Kloster Andechs, Oberbayern, bis er 2004 im Streit mit dem damals neu gewählten Abt Johannes Eckert den Orden verließ. Obwohl er sich immer noch als Priester versteht, arbeitet er seit dem Austritt als Unternehmensberater, Vortragsredner und Autor. Ende letzten Jahres brach er vollständig mit der römisch-katholischen Kirche und schloss sich den Alt-Katholik*innen an.

„In dieser Kirche ist all das verwirklicht, was auch meine Vision von Katholizismus in der modernen Welt ist. Ich glaube nicht mehr an den aufrichtigen Reformwillen in der römisch-katholischen Kirche.“