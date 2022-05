Eurovision Song Contest zum Schnäppchenpreis

Das ultimative Fan-Erlebnis beinhaltet einen luxuriösen Aufenthalt in einer für einen Popstar angemessenen Villa, eine individuelle Aufnahme-Session, VIP-Tickets für den Eurovision Song Contest und ein privates Treffen mit der Eurovision Song Contest-Legende Conchita Wurst am Tag des großen Finales. Die Buchung für 12 Euro pro Nacht startet am 6. Mai um 10 Uhr.

Die führende Online-Reiseplattform Booking.com hat angekündigt, dass sie zur Feier des diesjährigen Eurovision Song Contest in der Gastgeberstadt Turin, Italien, die Türen zu einem exklusiven Musik-Retreat öffnen wird. Als offizieller Reisepartner gibt Booking.com ein paar glücklichen Fans die Möglichkeit, einen einzigartigen Aufenthalt für eine Nacht zu gewinnen. Mit diesem Erlebnis können sie die jährliche Eurovision-Extravaganza voll epischer Lieder, Pailletten und Windmaschinen hautnah miterleben und feiern.

× Erweitern Foto: Booking.com Eurovision Retreat Villa Casa del Pingone

Das unvergleichliche Musik-Retreat verwandelt die atemberaubende Villa Casa del Pingone von Booking.com, ein Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das mit einigen seiner ursprünglichen Merkmale und Kunstwerke restauriert wurde und am Rande einer alten römischen Mauer liegt, in das ultimative Eurovision Song Contest-Fan-Erlebnis. Das Musik-Retreat bietet die Möglichkeit, sich für eine Nacht in eine internationale Musiklegende zu verwandeln. Eingefleischte Fans werden nicht nur in einem Luxusapartment wohnen, das einem Rockstar würdig ist – komplett mit Dachterrasse und Designermöbeln. Sie erhalten auch exklusiven VIP-Zugang, um den Song Contest live und persönlich zu erleben, der von schätzungsweise 183 Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt verfolgt wird.

Exklusives Fan-Erlebnis

Diejenigen, die das Musik-Retreat exklusiv auf Booking.com für einen der zwei Aufenthalte mit einer Übernachtung buchen, kommen in den Genuss der Eurovision Song Contest-Extravaganz, die ihresgleichen sucht. Im eingebauten Aufnahmestudio der Unterkunft können Fans die gefühlvollsten Power-Balladen des Eurovision Song Contest, unvergessliche Pop-Hymnen und alles, was dazwischen liegt, mitsingen und die Villa zum Beben bringen. Mit der Unterstützung eines professionellen Musik-Coaches können die Gäste sogar ihre ganz eigene Interpretation eines Lieblingshits des Eurovision Song Contest aufnehmen, die sie noch lange in Erinnerung behalten werden.

Außerhalb des Aufnahmestudios können die Gäste des Musik-Retreats ihre Versionen ihrer Lieblingshits des Eurovision Song Contest aus den vergangenen Jahrzehnten mit einer Karaokeanlage wiedergeben. Die Fans können außerdem Fotos in einer individuellen Fotokabine machen, mit Requisiten und Kostümen, die es ihnen ermöglichen, sich an legendäre Momente des Eurovision Song Contest zu erinnern und ihr Erlebnis noch Jahre später zu vergegenwärtigen. Kein Rockstar-Retreat wäre vollständig ohne die Möglichkeit, nach einer durchzechten Nacht zu meditieren und zu entspannen. Die Gäste können sich mit Hilfe von Klangwellen und Schwingungen in einer persönlichen Gong Yoga-Session neu ausrichten.

× Erweitern Foto: M. Morianz Conchita

Das Musik-Retreat wird bis zu zwei Gäste pro Nacht beherbergen und für zwei Aufenthalte zur Verfügung stehen, zeitgleich mit dem zweiten Halbfinale und dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2022. Die Gäste erhalten außerdem exklusive VIP-Tickets für das größte und beliebteste Live-Musik-Event der Welt. Die Gäste am 12. Mai dürfen das zweite Halbfinale erleben und diejenigen am 14. Mai sichern sich Tickets für das große Hauptfinale.

Treffen mit Conchita Wurst

Die glücklichen Gäste, die am Tag des großen Finales einen Aufenthalt im Musik-Retreat des Eurovision Song Contest buchen, werden beim Einchecken auch ein bekanntes Gesicht sehen: Conchita Wurst, die Booking.com Eurovision Song Contest-Botschafterin. Um die Geschichte des Eurovision Song Contest mit seinen schillernden Songs, lebhaften Performances und legendären Live-Shows weiter zu feiern, hat sich Booking.com mit der Eurovision Song Contest-Legende Conchita Wurst zusammengetan. Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, der mit seiner Performance von „Rise like a phoenix“ den Wettbewerb 2014 gewonnen hat, wird die Türen öffnen, um die Gäste zu begrüßen, die für den 14. Mai im Musik-Retreat buchen.

Einzigartiger Moment

„Als offizieller Reisepartner des Eurovision Song Contest 2022 spielt Booking.com eine Rolle dabei, es Millionen von Eurovision-Fans einfacher zu machen, zusammenzukommen und eines der größten und beliebtesten Live-Musikereignisse der Welt sowie seine Botschaft der Einheit und Inklusion zu feiern. Schönheit hat viele Gesichter, sowohl in der Musik als auch auf Reisen, und das Musik-Retreat des Eurovision Song Contest ist nur eine Möglichkeit, diesen einzigartigen Moment zu nutzen, um die Neugier der Menschen zu wecken und sie zu inspirieren, die Menschen und Orte zu entdecken, die den Eurovision Song Contest so besonders machen.“ – Arjan Dijk, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Booking.com.

„Musik und Reisen haben eine starke Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, Horizonte zu erweitern und ein besseres Verständnis und mehr Akzeptanz zu fördern, insbesondere für die LGBTQIA+ Community. Durch meine Erfahrungen beim Eurovision Song Contest habe ich so viele unglaubliche Menschen und Orte kennengelernt. Ich freue mich sehr, mit Booking.com zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, diese Energie und diese einzigartigen Verbindungen in Turin auf eine so besondere Weise zum Leben zu erwecken.“ – Conchita Wurst, Booking.com-Botschafterin für den Eurovision Song Contest 2022.

Buchungsfreigabe am 6. Mai, 10 Uhr

Reisende, die an diesem besonderen Musikerlebnis interessiert sind, sollten sich beeilen – es sind nur 2 Aufenthalte verfügbar. Das exklusive Musik-Retreat wird am 6. Mai um 10.00 Uhr MESZ für Buchungen von Aufenthalten freigegeben, die auf das zweite Eurovision Song Contest-Halbfinale am 12. Mai und auf das große Finale am 14. Mai fallen. Zu einem Preis von nur 12 Euro pro Nacht, um die begehrten „douze points“ zu ehren, die jeder der Eurovisionsfinalisten zu erhalten hofft, können die glücklichen Fans dieses einmalige Erlebnis buchen, indem Sie den Unterkunftseintrag auf Booking.com hier besuchen: Eurovision Song Contest Musik-Retreat

Diese einmalige Kampagne zeugt von der unglaublichen Vielfalt der Reiseerlebnisse, die auf Booking.com angeboten werden, und ist ein schönes Beispiel für einen der vielen unvergesslichen Aufenthalte, die Gäste in einer der mehr als 6,4 Millionen sofort buchbaren Unterkunftseinträge in Ferienunterkünften, Ferienwohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften auf der Plattform genießen können. Hinzu kommen die zahllosen unvergesslichen Erlebnisse und Attraktionen in über 900 Städten sowie eine Reihe von Transportmöglichkeiten wie Flüge, Mietwagen und Taxis.