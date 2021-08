Facebook Live: Queer Reisen im Corona-Sommer mit Brix Schaumburg und Bambi Mercury

×

Community-Pride-Wochen bei Facebook und dem CSD Berlin: Am 17. August geht's im Live-Talk mit trans* Schauspieler Brix Schaumburg que(e)r durch Deutschland. Benjamin Pröbsting (Queer Camping und Vanlife DACH) ergänzt Tipps für sicheres queeres Reisen im Corona-Sommer.

Brix Schaumburg fährt diesen Sommer einen Fahrrad-Pride quer durch Deutschland und trifft dabei viele spannende Gäste. Damit möchte er mehr Sichtbarkeit für die Community schaffen und Spenden sammeln. Mehr über Que(e)r durchs Land haben wir bereits hier berichtet. Im Live Talk am 5. August ab 16 Uhr erzählt Brix euch von seinen Erlebnissen im Rahmen der Community Pride Wochen von Facebook und dem CSD Berlin. Ihr könnt außerdem vom Gruppen-Admin von Queer Camping Benjamin Pröbsting erfahren, was es wegen der Pandemie in diesem Sommer zu beachten gilt, wenn Mensch sich auf in die Ferne macht. Charmant präsentiert und moderiert werden die Community Pride Wochen von Bambi Mercury.

17.8., Reisen im Corona Sommer, Live auf Facebook ab 16 Uhr, hier anmelden und live auf der Facebookseite des CSD Berlin verfolgen

Vormerken!

Am 19.8. trifft Bambie Mercury auf die beiden lesbischen Pastorinnen von Anders Amen zum Thema Regenbogenfamilien! Hier anmelden und live auf der Facebookseite des CSD Berlin verfolgen!