Kommentar • CSD ist kein Pizzadienst!

Ein Meinungsbeitrag zu den Vorgängen rund um den Konflikt bezüglich der „Grundsätze“ des CSD Bremen. Autor*in Lynn1 ist Mitglied im Christopher Street Day (CSD) Bremen + Bremerhaven e. V., die Meinung des/der Autor*in spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der männer* Redaktion wider.

Vorbemerkung

Bei dem nachfolgenden Text handelt es sich um einen Meinungsbeitrag. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, das bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Meinung haben und kundtun darf (solange keine Gesetze überschritten werden). Folglich liegt es in der Natur der Sache, dass sich diese Meinungen auch widersprechen dürfen. Diese Widersprüche in unseren Meinungen müssen wir aushalten und akzeptieren, sie sind das Wesen einer pluralistischen Gesellschaft.

Dieser Beitrag spiegelt nicht die Ansichten des CSD Bremens wider, sie sind rein persönlich. Eine inhaltliche Bewertung der in Rede stehenden Grundsätze beziehungsweise der Entgegnungen aus dem Bereich der Fetischszene will ich hier bewusst nicht vornehmen. Mir geht es in diesem Meinungsbeitrag in erster Linie um die Frage, wie wir miteinander und mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir Dialoge führen, also miteinander kommunizieren und was die Folgen davon sind.

Was ist passiert?

Im Orga-Team des CSD Bremens haben sich über die letzten Jahre „Grundsätze“ angesammelt, die nicht nur für Außenstehende „unsichtbar“ das Handeln der Beteiligten gelenkt haben. Unsichtbare, also in unserem Unterbewusstsein versteckte Annahmen prägen die Entscheidungen von ausnahmslos allen Menschen. Einen anderen Begriff – den ich hier ausdrücklich wertneutral meine – kennen wir alle: Vorurteile. Es gibt keine Menschen, die frei von Vorurteilen sind und/oder nie vorurteilsbehaftet entscheiden oder handeln. Unser Gehirn ist – neurologisch betrachtet – eine große Automatisierungsmaschine. Bewusste Handlungen, Entscheidungen und Denkmuster werden, wenn sie wiederholt durchgeführt werden, ins Unterbewusstsein „ausgelagert“.

Wir sind uns dieser Handlungen, Entscheidungen und Denkmuster oftmals nicht bewusst und wenn doch sind wir tatsächlich mehr „Beifahrer“ als „Steuermann“. Im Positiven wie im Negativen.

Um hier also nicht unbeabsichtigt zu einem „Geisterfahrer“ des eigenen Unterbewusstseins zu werden, ist es wichtig sich diese unterbewussten, versteckten Annahmen hervorzuholen und sichtbar zu machen. Genau das ist im November 2020 passiert. Im Sinne der selbst auferlegten Verpflichtung, im Handeln transparent zu sein, wurden diese Gedanken – also quasi als historische Bestandsaufnahme – veröffentlicht. Ein für viele schon zu langer Text ist dabei entstanden, der dann aber anscheinend doch zu kurz war, um für alle ein ausreichendes Verständnis zu erzeugen.

Dass es keine feststehenden, für immer gültigen Wahrheiten gibt, versteht sich von selbst.

Zum Hinterfragen und mit dem Team zu diskutieren wurde ausdrücklich eingeladen, aber das Angebot ist offensichtlich nicht von denjenigen wahrgenommen worden, die jetzt Defizite anmelden. Daran hat sich dann acht Monate nach der Veröffentlichung, pünktlich sechs Wochen vor dem CSD ein Shitstorm entzündet. Nach meiner ganz persönlichen Einschätzung, die nicht unbedingt richtig sein muss, deutet hier vieles auf eine gezielte und geplante Aktion hin.

Einige, die sich an der Empörungswelle beteiligt haben, haben die in Rede stehenden „Grundsätze“ bereits im November zum Zeitpunkt der Veröffentlichung per Newsletter erhalten. Eine Behauptung, dass diese erst jetzt aufgefallen sind, ist für mich absolut unglaubwürdig. Insofern hat dieses Vorgehen in meinen Augen etwas moralisch Zweifelhaftes an sich, da es nicht um die Sache an sich geht, sondern wohl darum, den höchstmöglichen Schaden und die größtmögliche Empörungswelle anzurichten.

Die Wirkung der Kommunikation – Kai Wargalla von den Grünen

× Erweitern Foto: Leonie Rabea Große / CC BY 3.0 de / wikimedia.org Kai Wargalla ist Sprecherin für Kulturpolitik, Sprecherin für Queer und Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus bei den Bremer Grünen

Nachdem in den „Grundsätzen“ klargestellt wurde, dass es sich nicht um ein Fetischverbot im Sinne von Kleidungsvorschrift handelt, sondern es um die Vermeidung des Eindrucks einer – sagen wir einfach – „Sexparty“ geht, meldete sich die queere „Pseudo Jeanne d’Arc“, Kai Wargalla, von den Grünen (Achtung Polemik! Politiker:innen verfolgen ausschließlich das eigene Interesse der Wiederwahl) in der taz in dem Sinne zu Wort, dass quasi alles auf dem CSD erlaubt sein sollte und mensch keine Rücksicht auf die Zuschauenden nehmen müsse.

Mit dieser Aussage, die ausschließlich aus den eigenen Interessen heraus argumentiert, betreibt Kai Wargalla in Wirklichkeit die Zertrümmerung der Fundamente einer pluralistischen Gesellschaft. Wer nicht Willens oder in der Lage ist, unabhängig von einer rechtlichen oder moralischen Verpflichtung, auch die Interessen von Menschen zu berücksichtigen, die eine andere Meinung oder Ansicht haben, der handelt nicht im Interesse einer offenen, demokratischen, pluralistischen Gesellschaft. Dieses Handeln, dass sich ausschließlich an den eigenen Interessen orientiert, treibt die Menschen an die Ränder der Gesellschaft. Sie werden genötigt eine Entscheidung zu treffen für oder gegen uns zu sein, für links oder rechts.

Aus dem Blickwinkel einer linken Kai Wargalla als „Pseudo Jeanne d’Arc“ für queere Menschen macht dieses Vorgehen durchaus Sinn. Es spült auch ihr Wähler:innen in die Arme und sichert ihre Wiederwahl. Dass daraus aber auch die Gefahr erwächst, dass sie Wähler:innen in die Arme von rechten Parteien wie der AfD treibt, sieht sie anscheinend nicht.

Der Shitstorm aus der Fetisch-Community

Was sieht das Kind? Wie radikales Gedankengut der Abwertung von Minderheiten bis ins sogenannte bürgerliche Lager sickert, analysiert männer* anhand des Beispiels dieses Fotos und seiner Renaissance im Bundestagswahlkampf 2021 in München: Posse um Post von Post: Bremen ist überall

Keine Frage, natürlich kann und darf mensch sich über Regelungen oder Empfehlungen, die mensch als ungerecht empfindet oder nicht versteht, beschweren und auf deren Veränderung hinwirken. Die Frage ist aber auch hier, in welcher Art und Weise dieses geschieht. Wir sind alle Angehörige von Minderheiten, die mit Ausgrenzung, Beleidigung, Bedrohungen, Diskriminierung Erfahrungen gemacht haben. Historisch wie auch ganz aktuell. Gerade das sollte uns doch für eine vernünftigen Umgang miteinander sensibilisieren. Gerade wir sollten uns doch auf Grund eigener Erfahrung bewusst sein, dass ein zivilisierter Umgang wichtig ist.

× Erweitern Foto: S. Ravesteijn / CC0 Der Bremer Fetisch-Verein LCNW hat am 26. Juli 2021 eine Stellungnahme zur am 16. Juli 2021 losgebrochenen Fetischverbotsdebatte (männer* kommentierte) um den CSD Bremen veröffentlicht. Nach der Meinung des Clubs habe der CSD Verein das Recht verwirkt, „für die Community zu sprechen“. Er fordert eine Entschuldigung. hinnerk dokumentiert die Stellungnahme HIER.

Wir sollten uns auch die Frage stellen, und hier sind wir wieder bei den Vorurteilen, ob alles was uns nicht gefällt immer gleich Diskriminierung ist oder ob es nicht einfach nur Unwissenheit, Unbedachtheit oder schlicht Dummheit sein kann. Wer nur in Kategorien von Diskriminierenden und Diskriminierten denkt, der ordnet unterbewusst einfache Missverständnisse auch sehr schnell dort ein.

Wenn wir immer das Schlechteste im Menschen vermuten, verlieren wir unsere Fähigkeit zum friedvollen Zusammenleben.

Bevor wir gleich losschlagen und versuchen unsere Gegenüber durch einen Akt der (verbalen) Gewalt zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen (nach Clausewitz), wäre es im Sinne einer offenen pluralistischen Gesellschaft besser den Dialog zu suchen und im persönlichen Gespräch Sachverhalte zu klären. Ein auf Konfrontation und Unterwerfung ausgelegtes Verhalten, quasi ein kriegerischer Akt, kann für beide Seiten auf Dauer nicht erfolgreich sein. Wenn wir schon untereinander nicht zum Dialog im Stande sind, wie können und sollen wir dann Menschen, die Vorbehalte gegen uns haben, begegnen?